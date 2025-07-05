Прогноз погоди в Україні на завтра, 6 липня

Люди відпочивають біля води. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 6 липня, очікується зі спекою. Синоптики не прогнозують істотних опадів. Вітер переважатиме змінних напрямків, без сильних поривів.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та Meteopog.

Реклама

Читайте також:

Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 6 липня

Протягом доби невелика хмарність, а опадів не передбачається. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метрів на секунду.

Погода в Україні 6 липня. Фото: Укргідрометцентр

Температура вночі очікується +11...+16 °C, у південній частині +15...+20 °C. Вдень потеплішає до +25...+30 °C, на Закарпатті та півдні до +33 °C, а у північно-східній частині +21...+26 °C.

Погода від Meteoprog на завтра

У західних областях завтра протягом доби опадів не передбачається. Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 °C, вдень +27...+32 °C, на Закарпатті до +35 °C.

Погода в Україні 6 липня. Фото: Meteoprog

У північних регіонах прогнозується переважно ясна погода, без опадів. Вітер здебільшого південно-західного напрямку, 5–10 м/с. Нічна температура становитиме +10...+15 °С, денна підвищиться до +24...+29 °С.

У центральній частині України очікується ясна та тепла погода без опадів. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +14...+19 °С, вдень до +27...+32 °С.

У південних областях та в Криму прогнозують мінливу хмарність. Вдень на Одещині можливі невеликі короткочасні дощі та грози. Вітер буде змінних напрямків, 3–8 м/с, а вдень південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +17...+22 °С, вдень +30...+35 °С.

Нагадаємо, в Одесі завтра температура повітря підвищиться до +30 °C. Синоптики не прогнозують істотних опадів.

А синоптики Укргідрометцентру розповіли про погоду в Україні протягом липня. Дощів буде значно менше, ніж у попередні роки.