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Неожиданное изменение погоды — чего ждать украинцам завтра

1 декабря 2024 20:24
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра 2 декабря от синоптиков
Мокрый снег на улице. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

В понедельник, 2 декабря, в Украине ожидается облачная погода, без существенных осадков. В некоторых регионах возможны туман и гололедица.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Завтра в Украине облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром в Закарпатье и в Прикарпатье прогнозируют туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью и днем будет колебаться в пределах -3…+2°С. На западе и юге страны днем показатели будут в пределах +1…+6°С.

погода 2 декабря
Погода в Украине 2 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 2 декабря от Кибальчича.

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в понедельник, 2 декабря, по всей территории Украины осадков не прогнозируется, однако местами возможны туман и изморозь. Ветер будет преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с, на Левобережье переменных направлений.

Температура воздуха ночью будет составлять 0…-5 °С, днем показатели термометров будут колебаться в пределах 0…+5 °С. В Крыму и Прикарпатье столбики поднимутся до +7 °С.

Неожиданное изменение погоды — чего ждать украинцам завтра - фото 2
Температурная карта на 2 декабря. Фото: Meteorog

Напомним, 2 декабря погода в Одессе и области будет не совсем зимней. Ожидается переменная облачность, отсутствие осадков и максимальная температура до +5 °C.

В Киеве и области 2 декабря будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется, однако на дорогах местами возможна гололедица.

В Харькове также 2 декабря синоптики предупреждают о гололеде.

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