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Несподівана зміна погоди — чого очікувати українцям завтра

1 грудня 2024 20:24
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра 2 грудня від синоптиків
Мокрий сніг на вулиці. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

У понеділок, 2 грудня, в Україні очікується хмарна погода без істотних опадів. У деяких регіонах можливі туман та ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. 

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Завтра в Україні буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті прогнозують туман. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі та вдень коливатиметься в межах -3…+2 °С. На заході та півдні країни вдень показники будуть в межах +1…+6°С.

погода 2 грудня
Погода в Україні 2 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 2 грудня від Кібальчича

За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, у понеділок, 2 грудня, по всій території України опадів не прогнозується, проте місцями можливі туман і паморозь. Вітер буде переважно південно-східний, 3-8 м/с, на Лівобережжі змінних напрямків.

Температура повітря вночі становитиме 0…-5 °С, вдень показники термометрів коливатимуться в межах 0…+5 °С. У Криму та на Прикарпатті стовпчики піднімуться до +7 °С.

Несподівана зміна погоди — чого очікувати українцям завтра - фото 2
Температурна карта на 2 грудня. Фото: Meteorog

Нагадаємо,  2 грудня погода в Одесі та області буде не зовсім зимова. Очікується мінлива хмарність, відсутність істотних опадів і максимальна температура до +5 °C.

У Києві та області 2 грудня буде хмарною з проясненнями. Істотних опадів не прогнозується, однак на дорогах місцями можлива ожеледиця.

У Харкові також 2 грудня синоптики попереджають про ожеледицю.

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