Главная Метео Опасность в большинстве регионов — погода в Украине сегодня

Опасность в большинстве регионов — погода в Украине сегодня

Дата публикации 2 ноября 2025 06:25
обновлено: 17:30
Погода сегодня, 2 ноября, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко
Женщина едет на велосипеде во время тумана. Фото иллюстративное: mynizhyn.com

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 2 ноября, дали синоптики. Будет переменная облачность, без осадков.

Об этом в субботу, 1 ноября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 2 ноября

Погода в Украине 2 ноября 2025 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

По всей территории страны, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей ночью и утром возникнет туман, во время которого видимость составит 200–500 метров (I, желтый, уровень опасности).

Метеорологические явления в Украине 2 ноября 2025 года
Карта "Опасные метеорологические явления в Украине" от Укргидрометцентра

Преимущественно южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночью столбики термометров снизятся до +1...+6 °С. Днем потеплеет до +11...+16 °С, на Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области — до +18 °С.

Температуры в Украине 2 ноября 2025 года
Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность, без осадков. Скорость южного ветра достигнет 5–10 м/с. Ночью в столице ожидается +4...+6 °С, а в области — +1...+6 °С. Днем воздух в Киеве прогреется до +11...+13 °С, а на Киевщине — до +11...+16 °С. Ночью и утром во время тумана видимость составит 200–500 метров (I, желтый, уровень опасности).

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, днем 2 ноября максимальная температура воздуха составит +10...+14 °С, а на юге и западе Украины — +12...+17 °С.

В большинстве областей будет преобладать сухая погода, во многих регионах — еще и солнечная. Небольшие дожди вероятны разве что на Сумщине, Полтавщине, Харьковщине, Луганщине и Донетчине.

В Киеве будет сухо и +11...+13 °С в течение дня.

Напомним, в Харькове и на Харьковщине 2 ноября обойдется без осадков. Правда, будет туман.

Также мы сообщали, что в Киеве и Киевской области 2 ноября предполагаются проблемы с видимостью. Водителям стоит быть внимательными на дорогах.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
