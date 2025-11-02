Погода сьогодні, 2 листопада, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Жінка їде на велосипеді під час туману. Фото ілюстративне: mynizhyn.com

Прогноз погоди в Україні на неділю, 2 листопада, надали синоптики. Буде мінлива хмарність, без опадів.

Про це в суботу, 1 листопада, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 2 листопада

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

По всій території країни, крім західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей уночі та вранці виникне туман, під час якого видимість становитиме 200–500 метрів (I, жовтий, рівень небезпечності).

Карта "Небезпечні метеорологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру

Переважно південний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі стовпчики термометрів знизяться до +1...+6 °С. Удень потеплішає до +11...+16 °С, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини — до +18 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Швидкість південного вітру сягне 5–10 м/с. Уночі у столиці очікується +4...+6 °С, а в області — +1...+6 °С. Удень повітря в Києві прогріється до +11...+13 °С, а на Київщині — до +11...+16 °С. Уночі та вранці під час туману видимість становитиме 200–500 метрів (I, жовтий, рівень небезпечності).

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, удень 2 листопада максимальна температура повітря становитиме +10...+14 °С, а на півдні та заході України — +12...+17 °С.

У більшості областей переважатиме суха погода, у багатьох регіонах — ще й сонячна. Невеликі дощі ймовірні хіба що на Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині.

У Києві буде сухо та +11...+13 °С упродовж дня.

