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Опасность в большинстве областей — прогноз погоды на завтра

28 декабря 2024 20:21
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Украине 29 декабря — прогноз от синоптиков
Сильный туман на улице. Фото: vikka.ua
Светлана Силенко - Редактор

В Украине в воскресенье не прогнозируют существенных осадков, однако возможна гололедица. В большинстве областей объявлен первый уровень опасности из-за тумана.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в субботу, 28 декабря.

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Погода в Украине 29 декабря

По прогнозам синоптиков завтра на территории страны будет облачная погода, однако без существенных осадков. В западных, северных и центральных областях ночью и утром ожидается и слабый гололед. На дорогах западных областей местами будет гололедица.

Температура ночью и днем от -2...+3 °C. Днем на крайнем юге будет +1...+6 °C.

Прогноз погоды в Украине на 28 декабря
Прогноз погоды в Украине на 29 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Ночью и утром 29 декабря в западных, северных и центральных областях будет сильный туман, видимость 200-500 м. Из-за этого объявлен первый уровень опасности, желтый. Такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Прогноз погоды в Украине на 29 декабря
Предупреждение о тумане 29 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 29 декабря

Как отметила синоптик Наталка Диденко, существенных осадков завтра не предвидится, разве что облачная туманная погода местами организует морось. Температура воздуха будет держаться около нуля и совсем немного подниматься. Синоптик прогнозирует 0...+4 °C.

Прогноз погоды в Украине на 29 декабря
Прогноз погоды от Наталки Диденко на 29 декабря. Фото: скриншот

Напомним, завтра, 29 декабря, в Одессе будет ясная и теплая погода. Синоптики не прогнозируют осадков, температура воздуха местами будет опускаться до 0 °C.

В Харькове в воскресенье синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью возможно незначительное похолодание. Днем же температура воздуха может подняться до +3 °C.

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