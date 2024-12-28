Погода в Україні 29 грудня — прогноз від синоптиків

Сильний туман на вулиці. Фото: vikka.ua

В Україні в неділю не прогнозують істотних опадів, однак можлива ожеледиця. В більшості областей оголошено перший рівень небезпечності через туман.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр в суботу, 28 грудня.

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Погода в Україні 29 грудня

За прогнозами синоптиків завтра на території країни буде хмарна погода, однак без істотних опадів. У західних, північних та центральних областях вночі та вранці очікується та слабка ожеледь. На дорогах західних областей подекуди буде ожеледиця.

Температура вночі та вдень від -2...+3 °C. Вдень на крайньому півдні буде +1...+6 °C.

Прогноз погоди в Україні на 29 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Вночі та вранці 29 грудня у західних, північних та центральних областях буде сильний туман, видимість 200-500 м. Через це оголошено перший рівень небезпечності, жовтий. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Попередження про туман 29 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 29 грудня

Як зазначила синоптик Наталка Діденко, істотних опадів завтра не передбачається, хіба що хмарна туманна погода подекуди організує мряку. Температура повітря буде триматись близько нуля та зовсім трохи підійматись. Синоптик прогнозує 0...+4 °C.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 29 грудня. Фото: скриншот

Нагадаємо, завтра, 29 грудня, в Одесі буде ясна та тепла погода. Синоптики не прогнозують опадів, температура повітря подекуди буде опускатися до 0 °C.

У Харкові в неділю синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі можливе незначне похолодання. Вдень же температура повітря може піднятися до +3 °C.