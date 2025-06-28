Прогноз погоды в Украине на завтра 29 июня от Укргидрометцентра

Опасность почти везде — прогноз погоды от Укргидрометцентра
Погода в Украине завтра, 29 июня, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупредили о дождях в нескольких областях и сильных порывах ветра.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 29 июня
Небольшие кратковременные дожди ожидается в западных областях и на Левобережье. Ночью умеренные осадки прогнозируют на Сумщине и Полтавщине.
Ветер будет северо-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. А ночью в большинстве северных, центральных и южных областей, днем в Украине, кроме востока, порывы 15-20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +12...+13 °C, днем +21...+26 °C, а на Закарпатье до +29 °C.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине
Укргидрометцентр объявил первый (желтый) уровень опасности из-за сильных порывов ветра.
Непогода может осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных служб, а также создать препятствия для транспорта.
Напомним, киевлян предупредили о порывах ветра 15-18 метров в секунду 29 июня. В столице температура воздуха прогреется до +25 °C.
А в Одессе завтра день пройдет без осадков, но с сильным ветром. В течение дня будет переменная облачность.
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