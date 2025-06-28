Прогноз погоди в Україні на завтра 29 червня від Укргідрометцентру

Люди під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 29 червня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попередили про дощі у декількох областях та сильні пориви вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 29 червня

Невеликі короткочасні дощі очікується у західних областях та на Лівобережжі. Вночі помірні опади прогнозують на Сумщині та Полтавщині.

Погода в Україні 29 червня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. А вночі у більшості північних, центральних та південних областей, вдень в Україні, крім сходу, пориви 15-20 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +12...+13 °C, вдень +21...+26 °C, а на Закарпатті до +29 °C.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

Укргідрометцентр оголосив перший (жовтий) рівень небезпеки через сильні пориви вітру.

Небезпека через вітер 29 червня. Фото: Укргідрометцентр

Негода може ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також створити перешкоди для транспорту.

Нагадаємо, киян попередили про пориви вітру 15-18 метрів на секунду 29 червня. У столиці температура повітря прогріється до +25 °C.

А в Одесі завтра день мине без опадів, але з сильним вітром. Протягом дня буде мінлива хмарність.