Магнитные бури сегодня 15 октября — к чему готовиться метеозависимым

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Магнитная буря во вторник, 15 октября, накроет Землю. Однако ее мощность будет слабой — уровень G1.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 15 октября

Магнитная буря силой G1 может являться причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Кроме того, она влияет на здоровье метеозависимых и пожилых людей.

За последние сутки солнечная активность была на низком уровне. За последние 24 часа на Солнце произошло пять вспышек класса С, одна — M3.3.

Вспышки M-класса являются средними из крупных, а М3.3 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Вероятно, солнечная активность будет оставаться умеренной с возможностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 15 октября:

Возможность малого геомагнитного шторма — 10%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;

количество солнечных пятен — 37.

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Как избежать негативного влияния магнитных бурь метеозависимым

Магнитные бури могут оказать негативное влияние на состояние здоровья метеозависимых, пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. Чтобы не страдать от воздействия магнитных бурь, соблюдайте следующие рекомендации:

Высыпайтесь — спите не менее 7-8 часов;

регулярно и правильно питайтесь;

не злоупотребляйте кофеином, не пейте алкоголь;

больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;

уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдайте нормальный режим дня;

больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных усилий.

Напомним, в октябре 2024 года украинцев ожидают восемь мощных магнитных бурь, которые могут повлиять на здоровье и технику.

Также NASA запустило космический корабль Europa Clipper с помощью ракеты SpaceX Falcon Heavy. Аппарат преодолеет около 3,2 миллиарда километров и приступит к исследованию спутника Юпитера Европы в 2030 году.