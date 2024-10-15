Магнітні бурі сьогодні 15 жовтня — до чого готуватися метеозалежним

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Магнітна буря у вівторок, 15 жовтня, накриє Землю. Однак її потужність буде слабкою — рівень G1.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 15 жовтня

Магнітна буря силою G1 може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Крім того, вона впливає на здоров'я метеозалежних і літніх людей.

Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні. За останні 24 години на Сонці сталося п'ять спалахів класу С, один — M3.3.

Спалахи M-класу є середніми з великих, а М3.3 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Ймовірно, сонячна активність залишатиметься помірною з можливістю спалаху класу X.

Сонячна активність на 15 жовтня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 10%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

кількість сонячних плям — 37.

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Як уникнути негативного впливу магнітних бур метеозалежним

Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на стан здоров'я метеозалежних, людей похилого віку, вагітних жінок та людей із хронічними захворюваннями. Аби не страждати від впливу магнітних бур, дотримуйтеся таких рекомендацій:

Висипайтеся — спіть не менше 7-8 годин;

регулярно та правильно харчуйтеся;

не зловживайте кофеїном, не пийте алкоголь;

більше гуляйте й отримуйте хороші емоції;

зменште фізичне та психоемоційне навантаження;

дотримуйтеся нормального режиму дня;

більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних зусиль.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року українців очікують вісім потужних магнітних бур, які можуть вплинути на здоров'я та техніку.

Також NASA запустило космічний корабель Europa Clipper за допомогою ракети SpaceX Falcon Heavy. Апарат подолає близько 3,2 мільярда кілометрів і розпочне дослідження супутника Юпітера Європи в 2030 році.