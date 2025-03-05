Магнитные бури 5 марта — прогноз магнитных бурь на сегодня

Опасность для метеозависимых — на Земле бушует магнитная буря
Сегодня, 5 марта, Землю накрыла магнитная буря уровня G1. Из-за этого метеочувствительные люди могут чувствовать себя плохо.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 5 марта
Солнечная активность в течение минувших суток была невысокой. Несмотря на это, Землю накрыла магнитная буря уровня G1. Она может вызвать незначительные сбои в энергосистеме и повлиять на миграции птиц и животных. Кроме того, такая магнитная буря может влиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей.
На Солнце за последние 24 часа произошло семь вспышек класса С. Они не имеют сильного влияния на Землю. Геомагнитное поле ожидается от тихого до незначительного штормового уровня. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышки класса М.
Солнечная активность на 5 марта:
- возможность малого геомагнитного шторма — 30%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 10%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
- количество солнечных пятен — 66.
Напомним, на днях в Харьковской области можно было увидеть необычное небесное явление. Жители региона видели так называемый "световой столб".
Также в NASA заявили, что на Землю летит астероид 2024 YR4. Это грозит столкновением, ученые даже назвали вероятную дату.
Читайте Новини.LIVE!