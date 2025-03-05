Магнітні бурі 5 березня — прогноз магнітних бур на сьогодні

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Сьогодні, 5 березня, Землю накрила магнітна буря рівня G1. Через це метеочутливі люди можуть почуватись погано.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 5 березня

Сонячна активність протягом минулої доби була не високою. Попри це Землю накрила магнітна буря рівня G1. Вона може спричинити незначні збої в енергосистемі та вплинути на міграції птахів й тварин. Крім того, така магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних й літніх людей.

Головний біль у чоловіка. Фото: Pexels

На Сонці за останні 24 години сталося сім спалахів класу С. Вони не мають сильного впливу на Землю. Геомагнітне поле очікується від тихого до незначного штормового рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалаху класу М.

Сонячна активність на 5 березня:

можливість малого геомагнітного шторму — 30%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 10%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

кількість сонячних плям — 66.

Нагадаємо, днями у Харківській області можна було побачити незвичайне небесне явище. Жителі регіону бачили так званий "світловий стовп".

Також в NASA заявили, що на Землю летить астероїд 2024 YR4. Це загрожує зіткненням, учені навіть назвали ймовірну дату.