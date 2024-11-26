Прогноз магнитных бурь на сегодня, 26 ноября

Головная боль у женщины. Фото: Freepik

Существенных магнитных бурь на Земле во вторник, 26 ноября, не ожидается. Однако на Солнце произошло несколько вспышек, поэтому возможен солнечный радиационный шторм.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 26 ноября

Отмечается, что за последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло пять вспышек класса С и три вспышки класса М, наибольшая из которых М1,7.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,7 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с вероятностью вспышек класса М и небольшой вероятностью вспышки класса X.

Девушка страдает от головной боли. Фото: Freepik

Солнечная активность на 26 ноября

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%

Количество солнечных пятен — 57.

Как уберечься от негативного воздействия магнитных бурь

Для того чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие, специалисты советуют:

избегать перегрузок и тревог;

соблюдать режим сна;

правильно питаться и пить много воды;

не употреблять алкоголь и не курить;

контролировать хронические заболевания;

достаточно отдыхать и гулять на открытом воздухе;

следовать прогнозам магнитных бурь.

Напомним, уже сегодня вблизи планеты Земля пролетит почти 100-метровый астероид под названием WB 2006. В NASA назвали точное время.

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