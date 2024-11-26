Прогноз магнітних бур на сьогодні, 26 листопада

Головний біль у жінки. Фото: Freepik

Суттєвих магнітних бур на Землі у вівторок, 26 листопада, не очікується. Однак, на Сонці відбулося кілька спалахів, тому можливий сонячний радіаційний шторм.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 26 листопада

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталися п'ять спалахів класу С та три спалахи класу М, найбільший з яких М1,7.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,7 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою з ймовірністю спалахів класу М і невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: Freepik

Сонячна активність на 26 листопада

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%

Кількість сонячних плям — 57.

Як вберегтися від негативного впливу магнітних бур

Для того, аби зменшити вплив магнітних бур на самопочуття, фахівці радять:

уникати перевантажень та тривог;

дотримуватися режиму сну;

правильно харчуватися та пити багато води;

не вживати алкоголю та не палити;

контролювати хронічні хвороби;

достатньо відпочивати та гуляти на свіжому повітрі;

слідувати за прогнозами магнітних бур.

Нагадаємо, вже сьогодні поблизу планети Земля пролетить майже 100-метровий астероїд під назвою 2006 WB. У NASA назвали точний час.

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