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Небезпечні спалахи на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

26 листопада 2024 11:34
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз магнітних бур на сьогодні, 26 листопада
Головний біль у жінки. Фото: Freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Суттєвих магнітних бур на Землі у вівторок, 26 листопада, не очікується. Однак, на Сонці відбулося кілька спалахів, тому можливий сонячний радіаційний шторм.

Про це повідомляє Meteoprog

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Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталися п'ять спалахів класу С та три спалахи класу М, найбільший з яких М1,7.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,7 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою з ймовірністю спалахів класу М і невеликою ймовірністю спалаху класу X.

магнітні бурі 26 листопада
Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: Freepik

Сонячна активність на 26 листопада

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%
  • Кількість сонячних плям — 57.

Як вберегтися від негативного впливу магнітних бур

Для того, аби зменшити вплив магнітних бур на самопочуття, фахівці радять:

  • уникати перевантажень та тривог;
  • дотримуватися режиму сну;
  • правильно харчуватися та пити багато води;
  • не вживати алкоголю та не палити;
  • контролювати хронічні хвороби;
  • достатньо відпочивати та гуляти на свіжому повітрі;
  • слідувати за прогнозами магнітних бур.

Нагадаємо, вже сьогодні поблизу планети Земля пролетить майже 100-метровий астероїд під назвою 2006 WB. У NASA назвали точний час. 

Також ми писали, що згідно з дослідженнями, Місяць може охолоджуватися та зменшуватися  у розмірах. Стало відомо, як це загрожує людству. 

космос Сонце магнітні бурі головний біль погане самопочуття

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