Прогноз магнітних бур на сьогодні, 26 листопада

Небезпечні спалахи на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні
Суттєвих магнітних бур на Землі у вівторок, 26 листопада, не очікується. Однак, на Сонці відбулося кілька спалахів, тому можливий сонячний радіаційний шторм.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 26 листопада
Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталися п'ять спалахів класу С та три спалахи класу М, найбільший з яких М1,7.
Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,7 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою з ймовірністю спалахів класу М і невеликою ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 26 листопада
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%
- Кількість сонячних плям — 57.
Як вберегтися від негативного впливу магнітних бур
Для того, аби зменшити вплив магнітних бур на самопочуття, фахівці радять:
- уникати перевантажень та тривог;
- дотримуватися режиму сну;
- правильно харчуватися та пити багато води;
- не вживати алкоголю та не палити;
- контролювати хронічні хвороби;
- достатньо відпочивати та гуляти на свіжому повітрі;
- слідувати за прогнозами магнітних бур.
Нагадаємо, вже сьогодні поблизу планети Земля пролетить майже 100-метровий астероїд під назвою 2006 WB. У NASA назвали точний час.
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