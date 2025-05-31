Прогноз погоды в Украине на завтра 1 июня от Укргидрометцентра и Наталки Диденко

Девушки под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 1 июня, ожидается с дождями в некоторых областях. В течение суток будет переменная облачность. Однако температура воздуха местами повысится до +27 °С.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 1 июня в Укргидрометцентре

Синоптики отмечают, что в юго-восточной части страны, днем на Закарпатье и Прикарпатье ожидаются умеренные осадки.

Прогноз погоды в Украине 1 июня. Фото: Укргидрометцентр

А в Одесской и Николаевской областях будут небольшие кратковременные дожди. Кроме того, местами возможны грозы.

Ветер прогнозируют западного и северо-западного направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +11...+16 °С, днем +22...+27 °С. В Карпатах ночью будет +5...+10 °С, днем +15...+20 °С.

Погода на 1 июня от Наталки Диденко

Синоптик отмечает, что завтра ожидается высокая температура воздуха, но в некоторых регионах прогнозируются дожди.

Прогноз погоды в Украине 1 июня. Фото: Meteoprog

Температура воздуха днем будет +20...+26 °С. Осадков не ожидается только в северной части страны, где прогнозируется солнечная погода.

А в Киеве будет +22...+24 °С. Существенных осадков в столице не ожидается.

"В дальнейшем — теплая погода. Во вторник — кратковременная свежесть до +19 °С, и уже в четверг, 5-го июня, в Киеве ожидается +28...+30 °С", — добавила Диденко.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, во Львове и области завтра прогнозируются дожди, град и слабый туман. Синоптики объявили первый уровень опасности

А в Харькове температура воздуха повысится до +26 °С. В течение суток ветер будет северо-западного направления.