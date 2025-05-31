Прогноз погоди в Україні на завтра 1 червня від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Дівчата під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 1 червня, очікується з дощами у деяких областях. Протягом доби буде мінлива хмарність. Однак температура повітря місцями підвищиться до +27 °С.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

Реклама

Читайте також:

Погода в Україні 1 червня в Укргідрометцентрі

Синоптики зазначають, що у південно-східній частині країни, вдень на Закарпатті та Прикарпатті очікуються помірні опади.

Прогноз погоди в Україні 1 червня. Фото: Укргідрометцентр

А в Одеській та Миколаївській областях будуть невеликі короткочасні дощі. Крім того, місцями можливі грози.

Вітер прогнозують західного та північно-західного напрямків зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +11...+16 °С, вдень +22...+27 °С. У Карпатах вночі буде +5...+10 °С, вдень +15...+20 °С.

Погода на 1 червня від Наталки Діденко

Синоптик зазначає, що завтра очікується висока температура повітря, але у деяких регіонах прогнозуються дощі.

Прогноз погоди в Україні 1 червня. Фото: Meteoprog

Температура повітря вдень буде +20...+26 °С. Опадів не очікується лише у північній частині країни, де прогнозується сонячна погода.

А у Києві буде +22...+24 °С. Істотних опадів у столиці не очікується.

"Надалі — тепла погода. У вівторок — короткочасна свіжість до +19 °С, та вже у четвер, 5-го червня, у Києві очікується +28...+30 °С", — додала Діденко.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львові та області завтра прогнозуються дощі, град та слабкий туман. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки

А у Харкові температура повітря підвищиться до +26 °С. Протягом доби вітер буде північно-західного напрямку.