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Не летнее похолодание — прогноз погоды в Украине на завтра

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Дата публикации 20 июня 2025 23:52
Прогноз погоды на завтра - какой будет погода 21 июня
Женщины прячутся на улице во время дождя. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Прогноз погоды на 21 июня от Укргидрометеоцентра Прогноз погоды на 21 июня от Метеопрог

В субботу, 21 июня, в Украине ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями. Ночью небольшие кратковременные дожди возможны на севере страны, а также в Черкасской и Кировоградской областях.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и meteoprog.

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Прогноз погоды на 21 июня от Укргидрометеоцентра

В течение дня осадки прогнозируют в большинстве регионов, кроме западной части Украины, где сохранится сухая погода.

Не літнє похолодання — прогноз погоди в Україні на завтра - фото 1
Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Ветер будет дуть с северо-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду, что добавит свежести в воздухе.

Температура ночью будет колебаться в промежутке +8...+13 °С, на побережье морей воздух прогреется до +17 °С.

Днем ожидается примерно +16...+21 °С, при этом на юге страны и Закарпатье температура поднимется до +24 °С.

В Карпатах ночью будет прохладнее — +2...+7 °С, а днем — +13...+18 °С.

Не літнє похолодання — прогноз погоди в Україні на завтра - фото 2
Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Прогноз погоды на 21 июня от Метеопрог

В западных регионах ночью на Полесье, а днем локально в Винницкой области возможны небольшие кратковременные дожди. В других областях значительных осадков не прогнозируется. Температура воздуха ночью будет колебаться в промежутке +6 ...+11 °С, днем ожидается +18...+23 °С. Ветер северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

На северных территориях страны в течение суток ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Температура ночью составит +7...+12 °С, днем — +17...+22 °С. Ветер северо-западный, скоростью 7-12 м/с.

В центральных областях ожидается переменная облачность. В течение суток местами возможны кратковременные дожди, а днем — единичные грозы. Температура воздуха ночью будет колебаться +7...+12 °С, днем — +18 ...+23 °С.

На южных территориях страны ночью будет преобладать сухая погода, днем местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер северо-западный со скоростью 9-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура ночью будет колебаться от +10 до +16 °С, днем — от +19 до +24 °С.

В восточных областях ночью осадков не прогнозируется, а днем местами ожидаются локальные дожди, иногда умеренной силы, с возможными грозами. Ветер северо-западный, со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +7...+12 °С, днем — +17...+22 °С.

Напомним, что в субботу, 21 июня, в Одессе ожидается переменная облачность, но существенных осадков в этот день не будет — дожди прогнозируют только в прилегающей области. Несмотря на северо-западный ветер, воздух будет оставаться комфортно теплым.

Ранее мы писали, что температура воздуха останется теплой, несмотря на северо-западный ветер.

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Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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