Прогноз погоди на завтра - якою буде погода 21 червня

Жінки ховаються на вулиці під час дощу. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 21 червня, в Україні очікується переважно хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликі короткочасні дощі можливі на півночі країни, а також у Черкаській та Кіровоградській областях.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та meteoprog.

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Прогноз погоди на 21 червня від Укргідрометеоцентра

Протягом дня опади прогнозують у більшості регіонів, окрім західної частини України, де збережеться суха погода.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Вітер дутиме з північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, що додасть свіжості в повітрі.

Температура вночі коливатиметься у проміжку +8...+13 °С, на узбережжі морів повітря прогріється до +17 °С.

Вдень очікується приблизно +16...+21 °С, при цьому на півдні країни та Закарпатті температура підвищиться до +24 °С.

У Карпатах вночі буде прохолодніше — +2...+7 °С, а вдень — +13...+18 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Прогноз погоди на 21 червня від Мeteoprog

У західних регіонах вночі на Поліссі, а вдень локально на Вінниччині можливі невеликі короткочасні дощі. В інших областях значних опадів не прогнозується. Температура повітря вночі коливатиметься у проміжку +6...+11 °С, удень очікується +18... +23 °С. Вітер північно-західний, зі швидкістю 7–12 м/с.

На північних територіях країни протягом доби очікуються короткочасні дощі, місцями з грозами. Температура вночі становитиме +7…+12 °С, вдень — +17…+22 °С. Вітер північно-західний, зі швидкістю 7–12 м/с.

У центральних областях очікується мінлива хмарність. Впродовж доби місцями можливі короткочасні дощі, а вдень — поодинокі грози. Температура повітря вночі коливатиметься від +7 до +12 °С, удень — від +18 до +23 °С.

На південних територіях країни вночі переважатиме суха погода, удень місцями очікуються короткочасні дощі. Вітер північно-західний зі швидкістю 9–14 м/с, місцями пориви до 15–20 м/с. Температура вночі коливатиметься +10... +16 °С, вдень — +19 ...+24 °С.

У східних областях вночі опадів не прогнозується, а вдень місцями очікуються локальні дощі, іноді помірної сили, з можливими грозами. Вітер північно-західний, зі швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, удень — +17…+22 °С.

Нагадаємо, що у суботу, 21 червня, в Одесі очікується перемінна хмарність, але суттєвих опадів цього дня не буде — дощі прогнозують лише в прилеглій області. Попри північно-західний вітер, повітря залишатиметься комфортно теплим.

Раніше ми писали, що температура повітря залишиться теплою, попри північно-західний вітер.