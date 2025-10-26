Погода в Украине 27 октября — какие области накроют затяжные дожди

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В Украине в понедельник, 27 октября, синоптики прогнозируют изменение погоды в Украине. Некоторые регионы накроют дожди, кроме того, возможен мокрый снег в Карпатах.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и Наталка Диденко.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 27 октября

Как отмечают в Укргидрометцентре, завтра в Украине будет облачно. В Полтавской и Сумской областях ожидаются значительные дожди, порывы ветра — 15-20 м/с. В западных и северных областях будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Погода во всех регионах Украины 27 октября. Фото: Facebook/Укргидрометцентр

Ночью ожидается +3...+8 °C, днем прогнозируют +8...+13 °C. На юге страны ночью будет +7...+12 °C, днем +11...+16 °C. В Карпатах местами возможен мокрый снег и дождь. Температура ночью около 0°, днем +1...+6 °C.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 27 октября. Фото: скриншот

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 27 октября

Синоптик Наталья Диденко также заявила о том, что понедельник начнется с дождей для ряда регионов в центральной части Украины, кроме Винницкой области. Также осадки ожидаются на юге и в восточных областях, в Сумской области. К дождям присоединится сильный юго-восточный ветер.

Карта циклона. Фото: Facebook/Наталка Диденко

Температура воздуха в течение дня будет невысокой, +7...+12 °C. На юге и на юго-востоке +12...+16 °C. В Киеве в понедельник сильного дождя не ожидается, днем столбики термометров едва достигнут +8...+10 °C.

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 27 октября. Фото: скриншот

