Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Насуваються дощі — в яких регіонах завтра різко зміниться погода

Насуваються дощі — в яких регіонах завтра різко зміниться погода

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 20:07
Оновлено: 20:13
Погода в Україні 27 жовтня — які області накриють затяжні дощі
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

В Україні в понеділок, 27 жовтня, синоптики прогнозують зміну погоди в Україні. Деякі регіони накриють дощі, крім того, можливий мокрий сніг у Карпатах.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та Наталка Діденко.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 27 жовтня

Як зазначають в Укргідрометцентрі, завтра в Україні буде хмарно. У Полтавській та Сумській областях очікуються значні дощі, пориви вітру — 15-20 м/с. У західних та північних областях буде хмарно з проясненнями, місцями можливий невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 27 жовтня
Погода у всіх регіонах України 27 жовтня. Фото: Facebook/Укргідрометцентр

Вночі очікується +3...+8 °C, вдень прогнозують +8...+13 °C. На півдні країни вночі буде +7...+12 °C, вдень +11...+16 °C. В Карпатах місцями можливий мокрий сніг та дощ. Температура вночі близько 0°, вдень +1...+6 °C.

Прогноз погоди в Україні на 27 жовтня
Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 27 жовтня. Фото: скриншот

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 27 жовтня

Синоптик Наталка Діденко також заявила про те, що понеділок розпочнеться з дощів для низки регіонів у центральній частині України, окрім Вінниччини. Також опади очікуються на півдні та в східних областях, на Сумщині. До дощів приєднається сильний південно-східний вітер.

Прогноз погоди в Україні на 27 жовтня
Карта циклону. Фото: Facebook/Наталка Діденко

Температура повітря протягом дня буде невисокою, +7...+12 °C. На півдні та на південному сході +12...+16 °C. У Києві в понеділок сильного дощу не очікується, вдень стовпчики термометрів ледве досягнуть +8...+10 °C.

Прогноз погоди в Україні на 27 жовтня
Прогноз погоди від Наталки Діденко на 27 жовтня. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, якою буде погода в Києві. Завтра в столиці прогнозують невеликий дощ.

Також ми розповідали про те, що харків'янам варто підготуватись до зміни погоди. З 27 жовтня місто накриють дощі. 

погода Укргідрометцентр осінь Наталка Діденко дощ прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації