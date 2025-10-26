Погода в Україні 27 жовтня — які області накриють затяжні дощі

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

В Україні в понеділок, 27 жовтня, синоптики прогнозують зміну погоди в Україні. Деякі регіони накриють дощі, крім того, можливий мокрий сніг у Карпатах.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та Наталка Діденко.

Реклама

Читайте також:

Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 27 жовтня

Як зазначають в Укргідрометцентрі, завтра в Україні буде хмарно. У Полтавській та Сумській областях очікуються значні дощі, пориви вітру — 15-20 м/с. У західних та північних областях буде хмарно з проясненнями, місцями можливий невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Погода у всіх регіонах України 27 жовтня. Фото: Facebook/Укргідрометцентр

Вночі очікується +3...+8 °C, вдень прогнозують +8...+13 °C. На півдні країни вночі буде +7...+12 °C, вдень +11...+16 °C. В Карпатах місцями можливий мокрий сніг та дощ. Температура вночі близько 0°, вдень +1...+6 °C.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 27 жовтня. Фото: скриншот

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 27 жовтня

Синоптик Наталка Діденко також заявила про те, що понеділок розпочнеться з дощів для низки регіонів у центральній частині України, окрім Вінниччини. Також опади очікуються на півдні та в східних областях, на Сумщині. До дощів приєднається сильний південно-східний вітер.

Карта циклону. Фото: Facebook/Наталка Діденко

Температура повітря протягом дня буде невисокою, +7...+12 °C. На півдні та на південному сході +12...+16 °C. У Києві в понеділок сильного дощу не очікується, вдень стовпчики термометрів ледве досягнуть +8...+10 °C.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 27 жовтня. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, якою буде погода в Києві. Завтра в столиці прогнозують невеликий дощ.

Також ми розповідали про те, що харків'янам варто підготуватись до зміни погоди. З 27 жовтня місто накриють дощі.