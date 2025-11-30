Погода сегодня, 30 ноября, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Женщина идет по улице во время снега. Фото иллюстративное: УНІАН

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 30 ноября, дали синоптики. Будет облачно. На Закарпатье, Прикарпатье, а днем в южных областях пройдет небольшой дождь, в Карпатах и в Одесской области — умеренный. На остальной территории осадков не предвидится.

Об этом в субботу, 29 ноября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 30 ноября

Ночью и утром в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидается туман, во время которого видимость составит 200–500 метров (I, желтый, уровень опасности). Преимущественно восточный ветер достигнет 5–10 м/с.

Ночью столбики термометров снизятся до 0...+5 °С. Днем потеплеет до +3...+8 °С. На юге ночная температура — +4...+9 °С, а дневная — +7...+12 °С.

В Киеве и Киевской области будет облачно. Без существенных осадков. Преимущественно восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночная температура на Киевщине — 0...+5 °С, а в Киеве — +3...+5 °С. Днем в столице воздух прогреется до +6...+8 °С, а в области — до +3...+8 °С.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 30 ноября воздух в Украине днем прогреется до +4...+9 °С. Дождь временами будет идти только в южных регионах. В большинстве же областей без существенных осадков.

В Киеве максимальная температура — около +7 °С. Осадки маловероятны.

Напомним, в Харькове в последний день осени осадков не предвидится. Правда, ожидаются проблемы с видимостью из-за тумана.

Также мы сообщали, что в Одессе 30 ноября будет облачно. Воздух прогреется до +8...+10 °С.