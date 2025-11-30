Погода сьогодні, 30 листопада, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Жінка йде вулицею під час снігу. Фото ілюстративне: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на неділю, 30 листопада, надали синоптики. Буде хмарно. На Закарпатті, Прикарпатті, а вдень у південних областях пройде невеликий дощ, у Карпатах і на Одещині — помірний. На решті території опадів не передбачається.

Про це в суботу, 29 листопада, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 30 листопада

Уночі та вранці в західних, Житомирській і Вінницькій областях очікується туман, під час якого видимість становитиме 200–500 метрів (I, жовтий, рівень небезпечності). Переважно східний вітер сягне 5–10 м/с.

Уночі стовпчики термометрів знизяться до 0...+5 °С. Удень потеплішає до +3...+8 °С. На півдні нічна температура — +4...+9 °С, а денна — +7...+12 °С.

У Києві та на Київщині буде хмарно. Без істотних опадів. Переважно східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Нічна температура на Київщині — 0..+5 °С, а в Києві — +3...+5 °С. Удень у столиці повітря прогріється до +6...+8 °С, а в області — до +3...+8 °С.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 30 листопада повітря в Україні вдень прогріється до +4...+9 °С. Дощ часом йтиме лише в південних регіонах. У більшості ж областей без істотних опадів.

У Києві максимальна температура — близько +7 °С. Опади малоймовірні.

Нагадаємо, у Харкові в останній день осені опадів не передбачається. Щоправда, очікуються проблеми з видимістю через туман.

Також ми повідомляли, що в Одесі 30 листопада буде хмарно. Повітря прогріється до +8...+10 °С.