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На западе и севере туман — прогноз погоды на сегодня

28 декабря 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине в субботу, 28 декабря, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко
Пешеходы переходят дорогу в туман. Иллюстративное фото: Reuters
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоды в Украине на субботу, 28 декабря, сообщили синоптики. Ночью будет идти дождь. В западных, Винницкой, Черкасской, местами в северных областях ожидается туман и слабый гололед, а на западе страны на дорогах местами гололедица.

Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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На западе и севере туман — прогноз погоды на сегодня.
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть преимущественно северный со скоростью 3-8 м/с.

Температура ночью и днем будет -2...+3. В Карпатах ночью -1...-6 °С.

На западе и севере туман — прогноз погоды на сегодня.
Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области 28 декабря облачно, без существенных осадков. По области местами будет туман. Ветер будет дуть северный со скоростью 3-8 м/с. Температура ночью и днем будет составлять от -2...+3 °С.

В то же время, в Киеве прогнозируют около 0 °С, а днем 1-3 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в Украине в течение субботы и воскресенья ожидается 0...+4 °С, разве что 28 декабря в восточной части, а 29 декабря на западе 0...-3 °С.

Диденко говорит, что в Киеве завершающие дни года будут теплыми, облачными и маловетряными. В ночные часы ожидается около 0 °С, днем 0…+2 °С.

Также она добавила, что 31 декабря предполагается небольшое снижение температуры воздуха на севере Украины, включая Киев и северо-восток. И кроме того, на этих территориях есть вероятность осадков, хотя бы в виде мокрого снега.

На западе и севере туман — прогноз погоды на сегодня.
Карта прогноза осадков на 31 декабря 2024г. Фото: скриншот

Напомним, что в Харькове сегодня по прогнозам погоды будет переменная облачность без существенных осадков. Температура в течение суток будет колебаться от -2 до +2 °C.

Также мы сообщали, что во Львове 28 декабря будут морозы до -4°C и небольшие осадки. Более того, синоптики предупреждают об опасности из-за сильного тумана, что может вызвать плохую видимость на дорогах.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине

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