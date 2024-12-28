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На заході та півночі туман — прогноз погоди на сьогодні

28 грудня 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні у суботу, 28 грудня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко
Пішоходи переходять дорогу у туман. Ілюстративне фото: Reuters
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоди в Україні на суботу, 28 грудня, повідомили синоптики. В цей день буде без істотних опадів. У західних, Вінницькій, Черкаській, місцями в північних областях очікується туман і слабка ожеледь, а на заході країни на дорогах подекуди ожеледиця.

Про це у п'ятницю, 27 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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На заході та півночі туман — прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме переважно північний зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура вночі та вдень становитиме -2...+3. В Карпатах вночі -1...-6 °С.

На заході та півночі туман — прогноз погоди на сьогодні - фото 2
Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області 28 грудня очікується хмарна погода, без істотних опадів. По області місцями буде туман. Вітер дутиме північний зі швидкістю 3-8 м/с. Температура вночі та вдень становитиме від -2...+3 °С.

Тим часом у Києві прогнозують близько 0 °С, а вдень 1-3 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, в Україні впродовж суботи та неділі очікується 0...+4 °С, хіба що 28 грудня у східній частині, а 29-го грудня в на заході 0...-3 °С.

Діденко каже, що у Києві завершальні дні року будуть теплими, хмарними і малоповітряними. У нічні години очікується близько 0 °С, вдень 0...+2 °С.

Також вона додала, що 31 грудня передбачається невелике зниження температури повітря на півночі України, включно з Києва та північним сходом. І крім того, на цих територіях є ймовірність опадів хоча б у вигляді мокрого снігу.

На заході та півночі туман — прогноз погоди на сьогодні - фото 3
Карта прогнозу опадів на 31 грудня 2024 року. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Харкові сьогодні за прогнозами погоди буде мінлива хмарність без істотних опадів. Температура протягом доби коливатиметься від -2 °C до +2 °C. 

Також ми повідомляли, що у Львові 28 грудня будуть морози до -4 °C та невеликі опади. Ба більше, синоптики попереджають про небезпеку через сильний туман, що може спричинити погану видимість на дорогах.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні

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