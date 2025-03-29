Погода сегодня, 29 марта, в Украине — Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на субботу, 29 марта, сообщили синоптики. В этот день будет переменная облачность. Осадков не ожидается, лишь в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье утром и днем дождь.

Об этом в пятницу, 28 марта, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть преимущественно восточный со скоростью 7-12 м/с. В Карпатах и южных областях местами прогнозируют порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью была 0...+5 °С, на юге страны +4...+9 °С. Днем ожидается +13...+18 °С, в Карпатах +4...+9 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева 29 марта будет переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть восточный. Температура ночью составила 0...+5 °С, днем прогнозируют +13...+18 °С.

В то же время в Киеве ночью было +2...+4 °С, днем ожидается около +15 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в субботу 29 марта дожди пройдут на юге, востоке (кроме Харьковской области) и юго-западе. Однако на значительной части территории будет сухая погода.

Температура воздуха днем будет +12...+18 °С, снижать температуру комфорта будет сильный западный ветер, а также возможны штормовые порывы до 15-20 м/с.

В Киеве тем временем без осадков, будет +14 °С, а также сильный ветер.

Напомним, что сегодня погода во Львове и области будет дождливой и ветреной. Столбики термометров будут показывать до +16 °C.

Также мы писали, в Харькове, 29 марта, погода будет солнечной. Зато в области прогнозируется переменная облачность, однако без осадков.