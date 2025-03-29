Погода сьогодні, 29 березня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

На заході і півдні дощі — прогноз погоди на сьогодні
Прогноз погоди в Україні на суботи, 29 березня, повідомили синоптики. В цей день буде мінлива хмарність. Опадів не очікується, лише у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті вранці та вдень дощ.
Про це у п'ятницю, 28 березня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Яка погода буде в Україні 29 березня
Сьогодні вітер дутиме переважно східний зі швидкістю 7-12 м/с. У Карпатах та південних областях місцями прогнозують пориви до 15-20 м/с.
Температура вночі була 0...+5 °С, на півдні країни +4...+9 °С. Вдень очікується +13...+18 °С, в Карпатах +4...+9 °С.
На території Київської області та Києва 29 березня буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер дутиме східний. Температура вночі становила 0...+5 °С, вдень прогнозують +13...+18 °С.
Водночас в Києві вночі було +2...+4 °С, вдень очікується близько +15 °С.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у суботу 29 березня дощі пройдуть півдні, сході (окрім Харківської області) та південному заході. Проте на значній частині територію буде суха погода.
Температура повітря вдень буде +12...+18 °С, знижуватиме температуру комфорту сильний західний вітер, а також можливі штормові пориви до 15-20 м/с.
В Києві тим часом без опадів, буде +14 °С, а також сильний вітер.
Нагадаємо, що сьогодні погода у Львові та області буде дощовою та вітряною. Стовпчики термометрів показуватимуть до +16 °C.
Також ми писали, у Харкові, 29 березня, погода буде сонячною. Натомість в області прогнозується мінлива хмарність, однак без опадів.
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