Погода сьогодні, 29 березня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на суботи, 29 березня, повідомили синоптики. В цей день буде мінлива хмарність. Опадів не очікується, лише у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті вранці та вдень дощ.

Про це у п'ятницю, 28 березня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 29 березня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме переважно східний зі швидкістю 7-12 м/с. У Карпатах та південних областях місцями прогнозують пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі була 0...+5 °С, на півдні країни +4...+9 °С. Вдень очікується +13...+18 °С, в Карпатах +4...+9 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та Києва 29 березня буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер дутиме східний. Температура вночі становила 0...+5 °С, вдень прогнозують +13...+18 °С.

Водночас в Києві вночі було +2...+4 °С, вдень очікується близько +15 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у суботу 29 березня дощі пройдуть півдні, сході (окрім Харківської області) та південному заході. Проте на значній частині територію буде суха погода.

Температура повітря вдень буде +12...+18 °С, знижуватиме температуру комфорту сильний західний вітер, а також можливі штормові пориви до 15-20 м/с.

В Києві тим часом без опадів, буде +14 °С, а також сильний вітер.

Нагадаємо, що сьогодні погода у Львові та області буде дощовою та вітряною. Стовпчики термометрів показуватимуть до +16 °C.

Також ми писали, у Харкові, 29 березня, погода буде сонячною. Натомість в області прогнозується мінлива хмарність, однак без опадів.