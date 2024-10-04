Прогноз погоды в Украине сегодня 4 октября

Люди гуляют под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине сегодня в пятницу, 4 октября, будет переменно облачной. Однако на западе ожидаются умеренные, а на Закарпатье — значительные дожди.

Об этом в четверг, 3 октября, сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В этот день синоптики прогнозируют переменную облачность. В западных и Житомирской областях умеренные, а в Закарпатье местами сильные дожди. Днем небольшой дождь ожидается в Киевской и Черниговской областях. На остальной территории без осадков.

Температура ночью будет составлять +8...+13 °С, на побережье морей до +17 °С, в восточных областях +5...+10 °С. Днем в западных областях +12...+17 °С, в северных областях +17...22 °С, на остальной территории +21...+26 °С.

Тем временем в Киеве ночью будет +11...+13°С, днем +20...+22 °С.

Ветер прогнозируют южный, в западных областях северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Карта температур в Украине от Укргидрометцентра

Предупреждение о пожарной опасности

В период с 4 по 6 октября в южных, большинстве центральных, Харьковской, Киевской, Сумской, 4 октября и в Житомирской и Черниговской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Карта "Пожарная опасность в Украине" от Укргидрометцентра

Предупреждение о гидрологических явлениях

С 4 по 5 октября, в связи с ожидаемыми осадками, будет происходить повышение уровня воды (над уровнями на 8 часов 3 октября) в пределах русел рек без угрозы негативных последствий:

на реках Закарпатской области на 0,3-1,5 м;

на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) на 0,3-0,8 м.

Карта "Гидрологические явления в Украине" от Укргидрометцентра

Напомним, что в Ивано-Франковской области настоящая зима. На высокогорье Карпат наблюдается снежный покров высотой 2-13 см.

Также мы писали, что сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха была 20,6°С.