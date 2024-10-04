Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow На Закарпатье сильные дожди — какой прогноз погоды на сегодня arrow

На Закарпатье сильные дожди — какой прогноз погоды на сегодня

4 октября 2024 05:05
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Прогноз погоды в Украине сегодня 4 октября
Люди гуляют под дождем. Фото: УНИАН
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Погода в Украине сегодня в пятницу, 4 октября, будет переменно облачной. Однако на западе ожидаются умеренные, а на Закарпатье — значительные дожди.

Об этом в четверг, 3 октября, сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 4 октября

На Закарпатье сильные дожди — какой прогноз погоды на сегодня - фото 1
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В этот день синоптики прогнозируют переменную облачность. В западных и Житомирской областях умеренные, а в Закарпатье местами сильные дожди. Днем небольшой дождь ожидается в Киевской и Черниговской областях. На остальной территории без осадков.

Температура ночью будет составлять +8...+13 °С, на побережье морей до +17 °С, в восточных областях +5...+10 °С. Днем в западных областях +12...+17 °С, в северных областях +17...22 °С, на остальной территории +21...+26 °С.

Тем временем в Киеве ночью будет +11...+13°С, днем +20...+22 °С.

Ветер прогнозируют южный, в западных областях северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

На Закарпатье сильные дожди — какой прогноз погоды на сегодня - фото 2
Карта температур в Украине от Укргидрометцентра

Предупреждение о пожарной опасности

В период с 4 по 6 октября в южных, большинстве центральных, Харьковской, Киевской, Сумской, 4 октября и в Житомирской и Черниговской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

На Закарпатье сильные дожди — какой прогноз погоды на сегодня - фото 3
Карта "Пожарная опасность в Украине" от Укргидрометцентра

Предупреждение о гидрологических явлениях

С 4 по 5 октября, в связи с ожидаемыми осадками, будет происходить повышение уровня воды (над уровнями на 8 часов 3 октября) в пределах русел рек без угрозы негативных последствий:

  • на реках Закарпатской области на 0,3-1,5 м;
  • на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) на 0,3-0,8 м.
На Закарпатье сильные дожди — какой прогноз погоды на сегодня - фото 4
Карта "Гидрологические явления в Украине" от Укргидрометцентра

Напомним, что в Ивано-Франковской области настоящая зима. На высокогорье Карпат наблюдается снежный покров высотой 2-13 см.

Также мы писали, что сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха была 20,6°С.

 

погода Украина дождь прогноз погоды погода в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:01 Ощадбанк советует пенсионерам преодолеть 2 тыс. км из-за границы — детали жалобы

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

05:47 Рецепт запеченного картофеля с чесночным маслом

05:05 На Закарпатье сильные дожди — какой прогноз погоды на сегодня

04:30 Нардеп рассказала, что даст новобранцам мобилизация без ТЦК

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

03:26 "Азов" предлагает работу поварам — какие условия и требования

02:32 Стало известно, как оформить отсрочку от мобилизации в октябре

Новость с фото

02:30 Как женщинам присоединиться к ВСУ — новый чат-бот с пошаговой инструкцией

01:32 Женщину оштрафовали на 140 тысяч и конфисковали телефон за публикации о ТЦК

00:38 В Одессе слышны звуки взрывов

06:01 Ощадбанк советует пенсионерам преодолеть 2 тыс. км из-за границы — детали жалобы

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

05:47 Рецепт запеченного картофеля с чесночным маслом

05:05 На Закарпатье сильные дожди — какой прогноз погоды на сегодня

04:30 Нардеп рассказала, что даст новобранцам мобилизация без ТЦК

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

03:26 "Азов" предлагает работу поварам — какие условия и требования

02:32 Стало известно, как оформить отсрочку от мобилизации в октябре

Новость с фото

02:30 Как женщинам присоединиться к ВСУ — новый чат-бот с пошаговой инструкцией

01:32 Женщину оштрафовали на 140 тысяч и конфисковали телефон за публикации о ТЦК

00:38 В Одессе слышны звуки взрывов

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

3 октября 2024
Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

2 октября 2024

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

30 сентября 2024

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ОВА

Text

21:30 Визит нового генсека НАТО в Киев, — эфир Остаповець_LIVE

Text

17:50 Скандал с Зеленским в Польше и выход ВСУ из Угледара — эфир Вечір.LIVE

Text

15:17 Подготовка к холодам — что поможет Киеву пройти зиму в этом году

Text

13:29 Глава УИНП рассказал, способствует ли Польша поиск тел жертв Волынской трагедии

Text

13:00 Лучшие танки ВСУ в Курской области и громкое заявление Буданова — эфир День.LIVE

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

11:28 Какие манипуляции применяет Польша перед выборами — детали от нардепки

Text

08:00 Выход ВСУ из Угледара и кадровые ротации в украинской разведке — эфир Ранок.LIVE

2 октября 2024
Text

22:11 Эксперт объяснил, что стало причиной потери Угледара и чем это грозит

Text

17:50 Жуткая казнь 16 военных ВСУ и важное заявление США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:15 Стоимость электроэнергии для населения вырастет — сколько придется платить

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября