Магнитные бури 4 марта — прогноз для метеочувствительных людей

У женщины болит голова. Фото: Pexels

Во вторник, 4 марта, на Земле ожидается магнитная буря уровня G1. Она считается слабой, но метеочувствительные люди могут плохо себя чувствовать из-за ее влияния.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитная буря уровня G1, которая ожидается сегодня на Земле, может вызвать незначительные сбои в работе энергосистем, кроме того, это может повлиять на миграцию птиц и животных. Пострадать от этой магнитной бури могут и метеочувствительные и пожилые люди, поэтому им сегодня стоит быть осторожными.

В течение суток Солнце не было слишком активным. Там произошло восемь вспышек класса С, которые существенно не влияют на Землю. Геомагнитное поле сегодня будет от тихого до незначительного штормового уровня.

Головная боль у девушки. Фото: Pexels

Солнечная активность на 4 марта:

возможность малого геомагнитного шторма — 35%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 30%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

количество солнечных пятен — 47.

Напомним, уже в этом месяце украинцы смогут увидеть солнечное затмение. Его будет наблюдать большая часть Европы.

В NASA сообщили об увеличении риска столкновения астероида 2024 YR4 с Землей. Даже назвали вероятную дату, когда это может произойти.