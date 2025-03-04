Магнітні бурі 4 березня — прогноз для метеочутливих людей

У жінки болить голова. Фото: Pexels

У вівторок, 4 березня, на Землі очікується магнітна буря рівня G1. Вона вважається слабкою, але метеочутливі люди можуть погано почуватись через її вплив.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітна буря рівня G1, яка очікується сьогодні на Землі, може спричинити незначні збої в роботі енергосистем, крім того, це може вплинути на міграцію птахів й тварин. Постраждати від цієї магнітної бурі можуть і метеочутливі та літні люди, тому їм сьогодні варто бути обережними.

Протягом доби Сонце не було надто активним. Там сталося вісім спалахів класу С, які суттєво не впливають на Землю. Геомагнітне поле сьогодні буде від тихого до незначного штормового рівня.

Головний біль у дівчини. Фото: Pexels

Сонячна активність на 4 березня:

можливість малого геомагнітного шторму — 35%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 30%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

кількість сонячних плям — 47.

Нагадаємо, вже у цьому місяці українці зможуть побачити сонячне затемнення. Його спостерігатиме велика частина Європи.

У NASA повідомили про збільшення ризику зіткнення астероїда 2024 YR4 із Землею. Навіть назвали ймовірну дату, коли це може статись.