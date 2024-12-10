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На Солнце высокая активность — прогноз магнитных бурь на сегодня

10 декабря 2024 11:19
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури 10 декабря — прогноз на вторник
Женщина страдает от головных болей. Фото: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

На Земле во вторник, 10 декабря, не предсказывают возникновение магнитной бури. За сутки солнечная активность была высокой — там было более десяти вспышек.

Об этом сообщает Meteoprog.

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На Солнце произошло 10 классов класса С и одна вспышка класса М1,5. Специалисты отметили, что М-класс является средним в категории больших вспышек. Он способен вызвать слабый уровень помех на дневной стороне Земли и солнечный радиационный шторм.

Тем не менее, во вторник геомагнитное поле будет на тихом или несколько нестабильном уровне. Солнечная активность будет низкой, но с вероятностью вспышек класса M и небольшой вероятностью вспышки класса X.

Магнитные бури
Воздействие магнитных бурь. Фото: Pexels

Солнечная активность на 10 декабря:

  • Возможность малого геомагнитного шторма – 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 50%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 10%
  • Количество солнечных пятен – 32.

Как облегчить самочувствие во время магнитных бурь

Магнитные бури могут вызывать головные боли, усталость, бессонницу и общее ухудшение самочувствия. Особенно это касается людей с повышенной чувствительностью к изменениям в геомагнитном поле. Чтобы минимизировать их влияние, следует придерживаться нескольких простых советов.

  • Контролируйте режим дня. Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Полноценный сон продолжительностью 7–8 часов поможет организму лучше адаптироваться к внешним факторам.
  • Перед сном избегайте гаджетов и яркого света для обеспечения качественного отдыха.
  • Увеличьте потребление продуктов, богатых магнием и калием (бананы, орехи, шпинат, авокадо), ведь они способствуют нормализации работы сердечно-сосудистой системы.
  • Избегайте чрезмерного употребления кофеина, жирной и тяжелой пищи, чтобы не перегружать организм.
  • Не допускайте жажды. Вода помогает снизить уровень стресса, поддерживает обмен веществ и способствует детоксикации организма.
  • Занимайтесь физической активностью. Умеренные физические нагрузки, такие как ходьба, йога или легкие растяжки, помогают снизить уровень стресса и улучшают кровообращение.
  • Избегайте интенсивной тренировки в дни повышенной магнитной активности.
  • Контролируйте эмоциональное состояние Практикуйте методы релаксации, такие как дыхательные упражнения, медитация или прогулки на свежем воздухе.
  • При частом дискомфорте можно добавить в рацион травяные чаи (ромашка, мелисса) или адаптогены, такие как женьшень или элеутерококк.
  • Следите за прогнозами. Вовремя узнайте о магнитной активности, чтобы быть готовыми к ее пикам.

Если у вас есть хронические заболевания или замечаете значительное ухудшение самочувствия во время магнитных бурь, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Своевременно оказанная помощь может снизить риск осложнений.

Напомним, синоптики составили прогноз погоды в Украине на вторник, 10 декабря. Также специалисты создали календарь магнитных бурь на декабрь - какие дни в течение месяца будут самыми опасными.

космос Солнце самочувствие магнитные бури прогнозы

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