Магнитные бури на 17 октября — к чему готовиться метеозависимым

На Солнце произошло 14 мощных вспышек — прогноз магнитных бурь на сегодня
На Земле в четверг, 17 октября, не прогнозируют магнитных бурь. Геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 17 октября
Отмечается, что за последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло 11 вспышек класса С и три вспышки класса М, наибольшая из которых М2.1.
Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М3.3 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 17 октября
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 51.
Какие симптомы возникают при магнитной буре и как с ними бороться
Метеозависимые люди и страдающие хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы во время магнитных бурь или нестабильного геомагнитного поля чаще всего жалуются на апатию, ухудшение самочувствия, тревожность и раздражительность, ухудшение сна, перепады настроения и давления, головную боль, ломоту в сустав болезней.
Врачи рекомендуют в целом соблюдать здоровый образ жизни — больше прогуливаться на свежем воздухе, сбалансировать свой рацион овощами, фруктами и необходимыми витаминами, отказаться от алкоголя, никотина и кофе.
В то же время следует пить больше воды или травяных чаев, отказаться от переработанной пищи, соленых и жирных блюд. Также следует на потом отложить задачи, которые требуют много внимания или физических усилий.
Напомним, в течение октября Украине всколыхнут сильные магнитные бури. Синоптики обнародовали календарь.
Так, 8 октября, в Одесской области наблюдали северное сияние, которое было вызвано солнечной активностью.
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