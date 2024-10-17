Магнитные бури на 17 октября — к чему готовиться метеозависимым

Женщина страдает от головных болей. Иллюстративное фото: freepik

На Земле в четверг, 17 октября, не прогнозируют магнитных бурь. Геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 17 октября

Отмечается, что за последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло 11 вспышек класса С и три вспышки класса М, наибольшая из которых М2.1.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М3.3 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 17 октября

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 51.

Плохое самочувствие у мужчины. Фото: freepik

Какие симптомы возникают при магнитной буре и как с ними бороться

Метеозависимые люди и страдающие хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы во время магнитных бурь или нестабильного геомагнитного поля чаще всего жалуются на апатию, ухудшение самочувствия, тревожность и раздражительность, ухудшение сна, перепады настроения и давления, головную боль, ломоту в сустав болезней.

Врачи рекомендуют в целом соблюдать здоровый образ жизни — больше прогуливаться на свежем воздухе, сбалансировать свой рацион овощами, фруктами и необходимыми витаминами, отказаться от алкоголя, никотина и кофе.

В то же время следует пить больше воды или травяных чаев, отказаться от переработанной пищи, соленых и жирных блюд. Также следует на потом отложить задачи, которые требуют много внимания или физических усилий.

Напомним, в течение октября Украине всколыхнут сильные магнитные бури. Синоптики обнародовали календарь.

Так, 8 октября, в Одесской области наблюдали северное сияние, которое было вызвано солнечной активностью.