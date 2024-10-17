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На Сонці трапилось 14 потужних спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні

17 жовтня 2024 11:35
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі на 17 жовтня — до чого готуватися метеозалежним
Жінка страждає від головного болю. Ілюстративне фото: freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

На Землі у четвер, 17 жовтня, не прогнозують магнітних бур. Геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 17 жовтня

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталося 11 спалахів класу С та три спалахи класу М, найбільший з яких М2.1.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М3.3 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у четвер геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 17 жовтня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 51.
магнітні бурі 17 жовтня
Погане самопочуття у чоловіка. Фото: freepik

Які симптоми виникають при магнітній бурі і як з ними боротися

Метеозалежні люди та ті, хто страждає на хронічні хвороби серцево-судинної системи під час магнітних бур чи нестабільного геомагнітного поля найчастіше скаржаться на апатію, погіршене самопочуття, тривожність та дратівливість, погіршення сну, перепади настрою та тиску, головний біль, ломоту у суглобах та загострення хвороб. 

Лікарі рекомендують загалом дотримуватися здорового способу життя — більше прогулюватися на свіжому повітрі, збалансувати свій раціон овочами, фруктами та необхідними вітамінами, відмовитися від алкоголю, нікотину та кави.

Водночас варто пити більше води або трав'яних чаїв, відмовитися від переробленої їжі, солених та жирних страв. Також варто на потім відкласти задачі, які потребують багато уваги чи фізичних зусиль. 

Нагадаємо, упродовж жовтня Україні сколихнуть сильні магнітні бурі. Синоптики оприлюднили календар. 

Так, 8 жовтня, на Одещині спостерігали північне сяйво, яке було спричинене сонячною активністю. 

космос Земля магнітні бурі самопочуття головний біль синоптик

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