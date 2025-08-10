Прогноз магнитных бурь на 10 августа

На Солнце произошло 13 вспышек — прогноз магнитных бурь
В воскресенье, 10 августа, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность оставалась на умеренном уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 10 августа
За это время на Солнце зафиксировано 12 вспышек класса C и одна вспышка класса M1. Солнечные вспышки M-класса относятся к средним по мощности. Вспышка М1 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм.
"Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет колебаться от нестабильного до активного уровня. Солнечная активность будет оставаться умеренной, с небольшой вероятностью возникновения вспышки Х-класса", — говорится в сообщении.
Солнечная активность 10 августа
- Малый геомагнитный шторм - 30%;
- Большой геомагнитный шторм - 10%;
- Вспышка на Солнце M-класса - 60%;
- Вспышка X-класса - 10%;
- Количество солнечных пятен - 39.
Как магнитные бури влияют на здоровье
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения об их возможности помогают заранее контролировать факторы риска сердечно-сосудистых осложнений в дни, предшествующие таким явлениям.
Напомним, мы рассказывали прогноз магнитных бурь на август 2025 года.
Также по прогнозу синоптиков, в некоторых областях Украины, ожидаются шквалы и град.
