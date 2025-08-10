Прогноз магнитных бурь на 10 августа

Головная боль. Фото: Freepik

В воскресенье, 10 августа, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность оставалась на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

Магнитные бури 10 августа

За это время на Солнце зафиксировано 12 вспышек класса C и одна вспышка класса M1. Солнечные вспышки M-класса относятся к средним по мощности. Вспышка М1 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм.

"Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет колебаться от нестабильного до активного уровня. Солнечная активность будет оставаться умеренной, с небольшой вероятностью возникновения вспышки Х-класса", — говорится в сообщении.

Солнечная активность 10 августа

Малый геомагнитный шторм - 30%;

Большой геомагнитный шторм - 10%;

Вспышка на Солнце M-класса - 60%;

Вспышка X-класса - 10%;

Количество солнечных пятен - 39.

Как магнитные бури влияют на здоровье

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения об их возможности помогают заранее контролировать факторы риска сердечно-сосудистых осложнений в дни, предшествующие таким явлениям.

