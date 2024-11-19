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На Солнце были вспышки — прогноз магнитных бурь сегодня

19 ноября 2024 11:35
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз магнитных бурь на сегодня, 19 ноября
Головные боли у женщины. Фото: Freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Во вторник, 19 ноября, на Солнце произошло несколько вспышек. Однако существенных магнитных бурь на Земле не ожидается.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 19 ноября

Как известно, за последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет тихим до активного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с вероятностью вспышки класса М и небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 19 ноября

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 10%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
  • Количество солнечных пятен — 37.
магнитные бури 19 ноября
Плохое самочувствие у мужчины. Фото: Freepik

Как предотвратить негативное влияние магнитных бурь

Магнитные бури могут способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний и приступов вегетососудистой дистонии. Чтобы защитить свое здоровье от негативного воздействия, рекомендуется следовать следующим советам:

  • снизьте уровень стресса;
  • проводите больше времени на свежем воздухе;
  • заранее приобретите необходимые лекарства;
  • замените кофе, энергетические напитки и алкоголь травяным чаем;
  • сократите потребление жирной, жареной и острой пищи и добавьте в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
  • принимайте перед сном контрастный душ.

Напомним, специалисты прогнозируют, что в этом году в небе над Украиной появится "две Луны". Это произойдет до 25 ноября, тогда будет момент, когда небольшой астероид станет вращаться вокруг нашей планеты.

Также мы писали, что 18 ноября вблизи Земли пролетел опасный астероид 2023 года WK3.

космос Солнце магнитные бури головная боль плохое самочувствие

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