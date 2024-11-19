Прогноз магнітних бур на сьогодні, 19 листопада

Головний біль у жінки. Фото: Freepik

У вівторок, 19 листопада, на Сонці трапилося кілька спалахів. Однак, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 19 листопада

Як відомо, протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталися чотири спалахи класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде тихого до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою з ймовірністю спалахів класу М і невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 19 листопада

Можливість малого геомагнітного шторму — 10%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 37.

Погане самопочуття у чоловіка. Фото: Freepik

Як запобігти негативному впливу магнітних бур

Магнітні бурі можуть сприяти розвитку серцево-судинних захворювань та нападів вегето-судинної дистонії. Щоб захистити своє здоров’я від негативного впливу, рекомендується дотримуватись таких порад:

знизьте рівень стресу;

проводьте більше часу на свіжому повітрі;

заздалегідь придбайте необхідні ліки;

замініть каву, енергетичні напої та алкоголь трав'яним чаєм;

скоротіть споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додайте в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;

приймайте перед сном контрастний душ.

Нагадаємо, фахівці прогнозують, що цього року в небі над Україною з'явиться "два Місяці". Це станеться до 25 листопада, тоді буде момент, коли невеликий астероїд почне обертатися довкола нашої планети.

Також ми писали, що 18 листопада поблизу Землі пролетів небезпечний астероїд 2023 WK3.