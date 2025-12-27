Солнечная активность будет низкой — прогноз магнитных бурь на сегодня

Головная боль. Фото: Freepik

В субботу, 27 декабря, геомагнитное поле Земли будет спокойного уровня. Мощных магнитных бурь не прогнозируют.

Об этом сообщает Meteoprog.

Реклама

Читайте также:

Прогноз магнитных бурь на 27 декабря

За последние сутки солнечная активность была на низком уровне. Астрономы зафиксировали шесть вспышек класса С, которые практически не оказывают влияния на Землю.

Ожидается, что в течение субботы солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 27 декабря

вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность сильного геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки М-класса — 45%;

вероятность вспышки Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 38.

Влияние магнитных бурь на здоровье

Специалисты напоминают, что магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие, особенно людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Своевременные прогнозы помогают снизить риски инфарктов и инсультов в периоды повышенной солнечной активности.

Чтобы минимизировать возможное влияние магнитной бури на самочувствие, медики рекомендуют в этот период избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, соблюдать режим сна и отдыха, пить достаточно воды, а также ограничить употребление алкоголя и кофе.

Людям с хроническими заболеваниями советуют тщательнее контролировать артериальное давление и при необходимости держать рядом назначенные врачом лекарства. Кроме того, стоит чаще бывать на свежем воздухе и не планировать важных или стрессовых дел.

Напомним, сегодня в Украине прогнозируют снег и шквальный ветер.

Также мы писали, какой будет погода в воскресенье, 28 декабря.