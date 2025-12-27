Солнечная активность будет низкой — прогноз магнитных бурь на сегодня

На Солнце почти 40 пятен — прогноз магнитных бурь
В субботу, 27 декабря, геомагнитное поле Земли будет спокойного уровня. Мощных магнитных бурь не прогнозируют.
Об этом сообщает Meteoprog.
Прогноз магнитных бурь на 27 декабря
За последние сутки солнечная активность была на низком уровне. Астрономы зафиксировали шесть вспышек класса С, которые практически не оказывают влияния на Землю.
Ожидается, что в течение субботы солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.
Солнечная активность на 27 декабря
- вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность сильного геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки М-класса — 45%;
- вероятность вспышки Х-класса — 5%;
- количество солнечных пятен — 38.
Влияние магнитных бурь на здоровье
Специалисты напоминают, что магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие, особенно людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Своевременные прогнозы помогают снизить риски инфарктов и инсультов в периоды повышенной солнечной активности.
Чтобы минимизировать возможное влияние магнитной бури на самочувствие, медики рекомендуют в этот период избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, соблюдать режим сна и отдыха, пить достаточно воды, а также ограничить употребление алкоголя и кофе.
Людям с хроническими заболеваниями советуют тщательнее контролировать артериальное давление и при необходимости держать рядом назначенные врачом лекарства. Кроме того, стоит чаще бывать на свежем воздухе и не планировать важных или стрессовых дел.
Напомним, сегодня в Украине прогнозируют снег и шквальный ветер.
Также мы писали, какой будет погода в воскресенье, 28 декабря.
Читайте Новини.LIVE!