Сонячна активність буде низькою — прогноз магнітних бур на сьогодні

У суботу, 27 грудня, геомагнітне поле Землі буде спокійного рівня. Потужних магнітних бур не прогнозують.

Прогноз магнітних бур на 27 грудня

За останню добу сонячна активність була на низькому рівні. Астрономи зафіксували шість спалахів класу С, які практично не мають впливу на Землю.

Очікується, що протягом суботи чонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 27 грудня

ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність сильного геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху М-класу — 45%;

ймовірність спалаху Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 38.

Вплив магнітних бур на здоров'я

Фахівці нагадують, що магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття, особливо людей із серцево-судинними захворюваннями. Своєчасні прогнози допомагають знизити ризики інфарктів та інсультів у періоди підвищеної сонячної активності.

Щоб мінімізувати можливий вплив магнітної бурі на самопочуття, медики рекомендують у цей період уникати надмірних фізичних і емоційних навантажень, дотримуватися режиму сну та відпочинку, пити достатньо води, а також обмежити вживання алкоголю й кави.

Людям із хронічними захворюваннями радять ретельніше контролювати артеріальний тиск і за необхідності тримати поруч призначені лікарем ліки. Крім того, варто частіше бувати на свіжому повітрі та не планувати важливих чи стресових справ.

