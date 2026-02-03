Видео
Главная Метео На Солнце 17 вспышек — прогноз магнитных бурь на сегодня

На Солнце 17 вспышек — прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 12:39
Прогноз магнитных бурь на 3 февраля — как подготовиться метеозависимым
Головная боль у женщины. Фото: Freepik

Во вторник, 3 февраля, геомагнитная ситуация на Земле будет оставаться преимущественно спокойной, без существенных магнитных бурь. В то же время астросиноптики фиксируют очень высокую солнечную активность в течение последних суток.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Прогноз магнитных бурь на 3 февраля

За последние 24 часа на Солнце наблюдалась чрезвычайно интенсивная активность. Было зафиксировано две вспышки класса С, 17 вспышек класса М и три мощные вспышки класса Х, самая большая из которых достигла уровня Х8,3. Несмотря на это, эти явления не будут иметь существенного влияния на Землю в ближайшее время.

Самыми опасными считаются вспышки Х-класса, ведь в случае направления в сторону нашей планеты они могут вызывать сильные или даже экстремальные геомагнитные бури, угрожающие спутникам, связи, энергосистемам и навигации. Такие события также часто сопровождаются яркими полярными сияниями.

По прогнозам специалистов, 3 февраля геомагнитное поле будет стабильным, а солнечная активность — низкой, хотя вероятность вспышек М- и Х-класса сохраняется.

Прогноз магнітних бур на 3 лютого
Женщина держится за голову из-за боли. Фото: Freepik

Солнечная активность 3 февраля

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%
  • Количество солнечных пятен — 27.

Влияние магнитных бурь на здоровье

Периоды магнитных бурь обычно не представляют серьезной опасности, однако могут влиять на самочувствие, особенно у людей со склонностью к головным болям, перепадам давления или тревожным состояниям. Подготовиться к таким дням можно достаточно просто:

  • полноценный сон за несколько дней до прогнозируемой бури помогает уменьшить нагрузку на нервную систему и легче перенести возможные изменения самочувствия;
  • важно пить достаточно воды, ведь обезвоживание способно усиливать головную боль, усталость и головокружение, которые иногда сопровождают магнитные колебания;
  • питание лучше сделать более легким: ограничить кофе, алкоголь, жирную и чрезмерно соленую пищу;
  • физическую активность не стоит полностью исключать, однако желательно избегать перегрузок;
  • уменьшить уровень стресса и информационного шума;
  • заранее иметь под рукой препараты, назначенные врачом, и не менять схему лечения без консультации со специалистом.

Напомним, в Гидрометцентре предупредили о сильных морозах.

А также сурок Тимка спрогнозировал, когда в Украине начнется настоящая весна.

космос Солнце самочувствие магнитные бури метеозависимость
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
