Прогноз магнитных бурь на 3 февраля — как подготовиться метеозависимым

На Солнце 17 вспышек — прогноз магнитных бурь на сегодня
Во вторник, 3 февраля, геомагнитная ситуация на Земле будет оставаться преимущественно спокойной, без существенных магнитных бурь. В то же время астросиноптики фиксируют очень высокую солнечную активность в течение последних суток.
Об этом сообщает Meteoprog.
Прогноз магнитных бурь на 3 февраля
За последние 24 часа на Солнце наблюдалась чрезвычайно интенсивная активность. Было зафиксировано две вспышки класса С, 17 вспышек класса М и три мощные вспышки класса Х, самая большая из которых достигла уровня Х8,3. Несмотря на это, эти явления не будут иметь существенного влияния на Землю в ближайшее время.
Самыми опасными считаются вспышки Х-класса, ведь в случае направления в сторону нашей планеты они могут вызывать сильные или даже экстремальные геомагнитные бури, угрожающие спутникам, связи, энергосистемам и навигации. Такие события также часто сопровождаются яркими полярными сияниями.
По прогнозам специалистов, 3 февраля геомагнитное поле будет стабильным, а солнечная активность — низкой, хотя вероятность вспышек М- и Х-класса сохраняется.
Солнечная активность 3 февраля
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%
- Количество солнечных пятен — 27.
Влияние магнитных бурь на здоровье
Периоды магнитных бурь обычно не представляют серьезной опасности, однако могут влиять на самочувствие, особенно у людей со склонностью к головным болям, перепадам давления или тревожным состояниям. Подготовиться к таким дням можно достаточно просто:
- полноценный сон за несколько дней до прогнозируемой бури помогает уменьшить нагрузку на нервную систему и легче перенести возможные изменения самочувствия;
- важно пить достаточно воды, ведь обезвоживание способно усиливать головную боль, усталость и головокружение, которые иногда сопровождают магнитные колебания;
- питание лучше сделать более легким: ограничить кофе, алкоголь, жирную и чрезмерно соленую пищу;
- физическую активность не стоит полностью исключать, однако желательно избегать перегрузок;
- уменьшить уровень стресса и информационного шума;
- заранее иметь под рукой препараты, назначенные врачом, и не менять схему лечения без консультации со специалистом.
Напомним, в Гидрометцентре предупредили о сильных морозах.
А также сурок Тимка спрогнозировал, когда в Украине начнется настоящая весна.
Читайте Новини.LIVE!