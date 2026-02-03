Відео
На Сонці 17 спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні

На Сонці 17 спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 12:39
Прогноз магнітних бур на 3 лютого — як підготуватися метеозалежним
Головний біль у жінки. Фото: Freepik

У вівторок, 3 лютого, геомагнітна ситуація на Землі залишатиметься переважно спокійною, без суттєвих магнітних бур. Водночас астросиноптики фіксують дуже високу сонячну активність протягом останньої доби.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Проноз магнітних бур на 3 лютого

За останні 24 години на Сонці спостерігалася надзвичайно інтенсивна активність. Було зафіксовано два спалахи класу С, 17 спалахів класу М та три потужні спалахи класу Х, найбільший з яких досяг рівня Х8,3. Попри це, ці явища не матимуть істотного впливу на Землю найближчим часом.

Найнебезпечнішими вважаються спалахи Х-класу, адже у разі спрямування в бік нашої планети вони можуть спричиняти сильні або навіть екстремальні геомагнітні бурі, що загрожують супутникам, зв'язку, енергосистемам і навігації. Такі події також часто супроводжуються яскравими полярними сяйвами.

За прогнозами фахівців, 3 лютого геомагнітне поле буде стабільним, а сонячна активність — низькою, хоча ймовірність спалахів М- та Х-класу зберігається.

Прогноз магнітних бур на 3 лютого
Жінка тримається за голову через біль. Фото: Freepik

Сонячна активність 3 лютого

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%
  • Кількість сонячних плям — 27.

Вплив магнітних бур на здоров'я

Періоди магнітних бур зазвичай не становлять серйозної небезпеки, однак можуть впливати на самопочуття, особливо у людей зі схильністю до головного болю, перепадів тиску чи тривожних станів. Підготуватися до таких днів можна досить просто:

  • повноцінний сон за кілька днів до прогнозованої бурі допомагає зменшити навантаження на нервову систему та легше перенести можливі зміни самопочуття;
  • важливо пити достатньо води, адже зневоднення здатне посилювати головний біль, втому та запаморочення, які іноді супроводжують магнітні коливання;
  • харчування краще зробити легшим: обмежити каву, алкоголь, жирну й надмірно солону їжу;
  • фізичну активність не варто повністю виключати, проте бажано уникати перевантажень;
  • зменшити рівень стресу та інформаційного шуму;
  • заздалегідь мати під рукою препарати, призначені лікарем, і не змінювати схему лікування без консультації зі спеціалістом.

Нагадаємо, у Гідрометцентрі попередили про сильні морози.

А також бабак Тимко спрогнозував, коли в Україні почнеться справжня весна.

космос Сонце самопочуття магнітні бурі метеозалежність
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
