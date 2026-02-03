Прогноз магнітних бур на 3 лютого — як підготуватися метеозалежним

На Сонці 17 спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні
У вівторок, 3 лютого, геомагнітна ситуація на Землі залишатиметься переважно спокійною, без суттєвих магнітних бур. Водночас астросиноптики фіксують дуже високу сонячну активність протягом останньої доби.
Про це повідомляє Meteoprog.
Проноз магнітних бур на 3 лютого
За останні 24 години на Сонці спостерігалася надзвичайно інтенсивна активність. Було зафіксовано два спалахи класу С, 17 спалахів класу М та три потужні спалахи класу Х, найбільший з яких досяг рівня Х8,3. Попри це, ці явища не матимуть істотного впливу на Землю найближчим часом.
Найнебезпечнішими вважаються спалахи Х-класу, адже у разі спрямування в бік нашої планети вони можуть спричиняти сильні або навіть екстремальні геомагнітні бурі, що загрожують супутникам, зв'язку, енергосистемам і навігації. Такі події також часто супроводжуються яскравими полярними сяйвами.
За прогнозами фахівців, 3 лютого геомагнітне поле буде стабільним, а сонячна активність — низькою, хоча ймовірність спалахів М- та Х-класу зберігається.
Сонячна активність 3 лютого
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%
- Кількість сонячних плям — 27.
Вплив магнітних бур на здоров'я
Періоди магнітних бур зазвичай не становлять серйозної небезпеки, однак можуть впливати на самопочуття, особливо у людей зі схильністю до головного болю, перепадів тиску чи тривожних станів. Підготуватися до таких днів можна досить просто:
- повноцінний сон за кілька днів до прогнозованої бурі допомагає зменшити навантаження на нервову систему та легше перенести можливі зміни самопочуття;
- важливо пити достатньо води, адже зневоднення здатне посилювати головний біль, втому та запаморочення, які іноді супроводжують магнітні коливання;
- харчування краще зробити легшим: обмежити каву, алкоголь, жирну й надмірно солону їжу;
- фізичну активність не варто повністю виключати, проте бажано уникати перевантажень;
- зменшити рівень стресу та інформаційного шуму;
- заздалегідь мати під рукою препарати, призначені лікарем, і не змінювати схему лікування без консультації зі спеціалістом.
Нагадаємо, у Гідрометцентрі попередили про сильні морози.
А також бабак Тимко спрогнозував, коли в Україні почнеться справжня весна.
