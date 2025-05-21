Погода сегодня, 21 мая, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на среду, 21 мая, сообщили синоптики. Сегодня над территорией нашей страны будет формироваться поле повышенного давления, что будет способствовать уменьшению облачности, поэтому солнце в дневное время будет греть щедрее. В течение дня ожидается переменная облачность. В восточных, Днепропетровской и местами Запорожской области ночью были умеренные, а днем прогнозируют небольшие кратковременные дожди. На остальной территории без осадков.

Об этом во вторник, 20 мая, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 21 мая

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В этот день ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью составила +6...+11 °С, днем будет +19...+24 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью была +6...+11 °С, днем будет +19...+24 °С.

В Киеве тем временем ночью было +9...+11 °С, днем ожидается +22...+24 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 21 мая в Украине будет везде тепло. Температура воздуха составит +17...+24 °С.

Дожди в этот день вероятны в западных областях, в центре, на востоке страны, в южной части и на севере Украины (кроме Сумской области) без существенных осадков. Ветер будет дуть с запада, умеренный, в восточных областях может быть сильным.

Синоптик сообщила, что в Киеве 21 мая существенные осадки маловероятны. В течение дня предполагается +22 °С.

Напомним, что во Львове и области в течение дня будет переменная облачность. Значительных осадков синоптики не прогнозируют.

Также мы писали, что утром Одессу ожидает облачная погода, однако днем синоптики уже обещают ясное небо. Вдоль побережья ожидаются сильные порывы ветра 6-11 м/с.