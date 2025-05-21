Погода сьогодні, 21 травня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

На сході короткочасні дощі — прогноз погоди на сьогодні
Прогноз погоди в Україні на середу, 21 травня, повідомили синоптики. Сьогодні над територією нашої країни формуватиметься поле підвищеного тиску, що сприятиме зменшенню хмарності, тому сонце денної пори грітиме щедріше. Протягом дня очікується мінлива хмарність. У східних, Дніпропетровській та місцями Запорізькій області вночі були помірні, а вдень прогнозують невеликі короткочасні дощі. На решті території без опадів.
Про це у вівторок, 20 травня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Яка погода буде в Україні 21 травня
В цей день вітер дутиме західний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура вночі становила +6...+11 °С, вдень буде +19...+24 °С.
На території Київської області та Києва прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер дутиме західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі була +6...+11 °С, вдень буде +19...+24 °С.
В Києві тим часом вночі було +9...+11 °С, вдень очікується +22...+24 °С.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 21 травня в Україні буде скрізь тепло. Температура повітря становитиме +17...+24 °С.
Дощі в цей день ймовірні у західних областях, у центрі, на сході країною у південній частині та на півночі України (окрім Сумської області) без істотних опадів. Вітер дутиме із заходу, помірний, у східних областях може бути сильним.
Синоптик поінформувала, що у Києві 21 травня істотні опади малоймовірні. Протягом дня передбачається +22 °С.
Нагадаємо, що у Львові та області протягом дня буде мінлива хмарність. Значних опадів синоптики не прогнозують.
Також ми писали, що зранку Одесу очікує хмарна погода, однак вдень синоптики вже обіцяють ясне небо. Вздовж узбережжя очікуються сильні пориви вітру 6-11 м/с.
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