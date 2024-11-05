Прогноз погоды в Украине на 6 ноября

Парень и девушка идут под снегом. Фото: ТиКиев

В среду, 6 ноября, в Украине ожидается переменная погода. В некоторых регионах прогнозируют мокрый снег и дождь.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Читайте также:

Погода в Украине 6 ноября

Завтра по всей Украине ожидается переменная облачность. Осадков в большинстве регионов не прогнозируют. Но ночью на востоке все же может быть небольшой мокрый снег и дождь.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +3...-2 °С. В западных областях Украины прогнозируют 0...-5 °С ночью и +5...+10 °С днем. На крайнем юге страны до +12 °С, в восточных областях ожидается +1...+6 °С.

Погода в Украине 6 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 6 ноября от Натальи Диденко

По прогнозам Наталки Диденко в среду, 6 ноября, украинцам стоит ждать холода.

В ночь на 6 ноября ожидается +3...-3 °С, а в течение дня воздух прогреется от +6...+11 °С, в Закарпатье и юге от +10...+13 °С.

Прогноз погоды от Натальи Диденко на 6 ноября. Фото: скриншот

Сухая погода будет преобладать в большинстве областей Украины, в восточной части пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер будет умеренным в большинстве областей северо-западного направления. Правда, на востоке и северо-востоке Украины возможны сильные порывы ветра.

Напомним, в Харьковской области прогнозируется прохладная погода. Регион снова накроют снега и дожди.

Во Львове и Львовской области возможна гололедица. Водителям следует быть осмотрительными.