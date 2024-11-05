Прогноз погоди в Україні на 6 листопада

Хлопець та дівчина йдуть під снігом. Фото: ТиКиїв

У середу, 6 листопада, в Україні буде мінлива погода. В деяких регіонах прогнозують мокрий сніг та дощ.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 6 листопада

Завтра по всій Україні очікується мінлива хмарність. Опадів в більшості регіонах не прогнозують. Втім вночі на сході все ж варто чекати на невеликий мокрий сніг та дощ.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +3... -2 °С. В західних областях України прогнозують 0...-5 °С вночі та +5...+10 °С тепла вдень. На крайньому півдні країни — до +12 °С, у східних областях очікується +1...+6 °С.

Погода в Україні 6 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 6 листопада від Наталки Діденко

За прогнозами Наталки Діденко в середу, 6 листопада, українцям варто чекати на холод.

В ніч на 6 листопада очікується +3...-3 °С, а протягом дня середи повітря прогріється від +6...+11 °С, на Закарпатті та півдні від +10...+13 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 6 листопада. Фото: скриншот

Суха погода буде переважати у більшості областей України, лише в східній частині пройдуть невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Вітер буде помірним у більшості областей, північно-західного напрямку. Щоправда, на сході та північному сході України можливі сильні пориви вітру.

Нагадаємо, у Харківській області прогнозується прохолодна погода. Регіон знову накриють сніги та дощі.

У Львові та Львівській області можлива ожеледиця. Водіям варто бути обачними.