Прогноз погоди в Україні на 6 листопада

Можливий сніг з дощем — прогноз погоди в Україні на завтра
У середу, 6 листопада, в Україні буде мінлива погода. В деяких регіонах прогнозують мокрий сніг та дощ.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 6 листопада
Завтра по всій Україні очікується мінлива хмарність. Опадів в більшості регіонах не прогнозують. Втім вночі на сході все ж варто чекати на невеликий мокрий сніг та дощ.
Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі коливатиметься від +3... -2 °С. В західних областях України прогнозують 0...-5 °С вночі та +5...+10 °С тепла вдень. На крайньому півдні країни — до +12 °С, у східних областях очікується +1...+6 °С.
Прогноз погоди на 6 листопада від Наталки Діденко
За прогнозами Наталки Діденко в середу, 6 листопада, українцям варто чекати на холод.
В ніч на 6 листопада очікується +3...-3 °С, а протягом дня середи повітря прогріється від +6...+11 °С, на Закарпатті та півдні від +10...+13 °С.
Суха погода буде переважати у більшості областей України, лише в східній частині пройдуть невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу.
Вітер буде помірним у більшості областей, північно-західного напрямку. Щоправда, на сході та північному сході України можливі сильні пориви вітру.
Нагадаємо, у Харківській області прогнозується прохолодна погода. Регіон знову накриють сніги та дощі.
У Львові та Львівській області можлива ожеледиця. Водіям варто бути обачними.
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