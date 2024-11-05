Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Метео arrow Можливий сніг з дощем — прогноз погоди в Україні на завтра arrow

Можливий сніг з дощем — прогноз погоди в Україні на завтра

5 листопада 2024 20:20
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на 6 листопада
Хлопець та дівчина йдуть під снігом. Фото: ТиКиїв
Світлана Силенко - Редактор

У середу, 6 листопада, в Україні буде мінлива погода. В деяких регіонах прогнозують мокрий сніг та дощ.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Читайте також:

Погода в Україні 6 листопада

Завтра по всій Україні очікується мінлива хмарність. Опадів в більшості регіонах не прогнозують. Втім вночі на сході все ж варто чекати на невеликий мокрий сніг та дощ.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +3... -2 °С. В західних областях України прогнозують 0...-5 °С вночі та +5...+10 °С тепла вдень. На крайньому півдні країни — до +12 °С, у східних областях очікується +1...+6 °С.

Погода в Україні 6 листопада
Погода в Україні 6 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 6 листопада від Наталки Діденко

За прогнозами Наталки Діденко в середу, 6 листопада, українцям варто чекати на холод.

В ніч на 6 листопада очікується +3...-3 °С, а протягом дня середи повітря прогріється від +6...+11 °С, на Закарпатті та півдні від +10...+13 °С.

Погода в Україні 6 листопада від Наталки Діденко
Прогноз погоди від Наталки Діденко на 6 листопада. Фото: скриншот

Суха погода буде переважати у більшості областей України, лише в східній частині пройдуть невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Вітер буде помірним у більшості областей, північно-західного напрямку. Щоправда, на сході та північному сході України можливі сильні пориви вітру.

Нагадаємо, у Харківській області прогнозується прохолодна погода. Регіон знову накриють сніги та дощі.

У Львові та Львівській області можлива ожеледиця. Водіям варто бути обачними.

погода прогноз погоди морози погода в Україні сніг

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:20 Можливий сніг з дощем — прогноз погоди в Україні на завтра

20:19 Магучіх відверто зізналась, як відпочиває після змагань

20:15 Окупанти розстріляли шістьох полонених під Покровськом

20:14 Мовний скандал у книгарні Києва — поліція відреагувала

20:00 Чоловіки 50+ — чи мобілізують їх у листопаді

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

19:53 Трамп проголосував на виборах і заявив про впевненість у перемозі

Text

19:50 У Шевченківській РДА пояснили причину затримок опалення у Києві

19:49 Хто годуватиме одеських школярів цього року — названі фірми

19:34 Пільги для дружин УБД — яку підтримку можна отримати в листопаді

Text

19:24 Нардеп спрогнозував наслідки нового закону щодо зберігання дров

20:20 Можливий сніг з дощем — прогноз погоди в Україні на завтра

20:19 Магучіх відверто зізналась, як відпочиває після змагань

20:15 Окупанти розстріляли шістьох полонених під Покровськом

20:14 Мовний скандал у книгарні Києва — поліція відреагувала

20:00 Чоловіки 50+ — чи мобілізують їх у листопаді

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

19:53 Трамп проголосував на виборах і заявив про впевненість у перемозі

19:49 Хто годуватиме одеських школярів цього року — названі фірми

19:34 Пільги для дружин УБД — яку підтримку можна отримати в листопаді

Новина з фото

19:22 5 найкращих бюджетних смартфонів — який обрати у 2024 році

19:17 Де офіційно купити дрова з документами і коли це краще робити

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

06:03 Як працює система виборів президента у США

4 листопада 2024
Ексклюзив

21:03 Україна отримала потужну допомогу для розмінування, — фото, відео

Ексклюзив

19:09 Під охороною ЮНЕСКО — що змінилося для Одеси

06:37 Ціни на продукти — як в Україні здорожчали овочі у 2024 році

2 листопада 2024

21:16 Небезпека для киян — міст Метро можуть закрити

06:12 Ціни на оренду у Львові — як зросла вартість житла в Україні

Text

19:50 У Шевченківській РДА пояснили причину затримок опалення у Києві

Text

19:24 Нардеп спрогнозував наслідки нового закону щодо зберігання дров

Text

19:00 Готовність Києва до опалювального сезону — ток-шоу Київський час

Text

18:11 Новий наступ росіян та вибори в США — ефір Вечір.LIVE

Text

14:53 В Україні недостатньо коштів для утримання військових, — нардеп

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

14:15 Нардеп пояснив, як примусова зміна спеціальності впливає на СЗЧ

Text

13:08 Удар по Запоріжжю та збиття ракет над Україною — ефір День.LIVE

Text

12:20 Стало відомо, скільки заробляють нардепи "Слуги народу"

Text

08:00 Військова підготовка студентів та сценарій зими — ефір Ранок.LIVE

4 листопада 2024
Text

23:52 Російський опозиціонер підказав, що може зупинити Путіна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі