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Возможен радиационный шторм — прогноз магнитных бурь на сегодня

8 октября 2024 11:25
Светлана Силенко - Редактор
Магнитные бури 8 октября — прогноз для метеозависимых
Головная боль у женщины. Фото: Freepick
Светлана Силенко - Редактор

Магнитных бурь во вторник, 8 октября, на Земле не ожидается. Однако на Солнце произошло семь мощных вспышек.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 8 октября

Отмечается, что за последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошли три вспышки класса С и четыре вспышки класса М, наибольшая из которых М1,5.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,5 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 8 октября

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 10%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%
  • Количество солнечных пятен — 70.
магнитные бури 8 октября
Мигрень у женщины. Фото: Freepik

Как магнитные бури влияют на самочувствие людей

Как известно, магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, в частности, метеозависимые люди могут ощущать:

  • боль в сердце,
  • головные боли,
  • слабость,
  • перепады настроения,
  • развитие тревожных состояний.

Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь на самочувствие

Существуют также способы, которые могут помочь снизить негативное влияние магнитных бурь на здоровье:

  • избегать злоупотребления кофеином, табаком и алкоголем;
  • уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • соблюдать распорядок дня;
  • больше гулять и получать положительные эмоции;
  • регулярно и правильно питаться;
  • больше отдыхать и избегать тяжелого физического труда;
  • спать не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, недавно мы писали, что в октябре магнитные бури будут буквально атаковать украинцев. Второй месяц осени принесет не менее восьми мощных геоштормов.

космос Солнце самочувствие магнитные бури прогнозы головная боль

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