Магнітні бурі 8 жовтня — прогноз для метеозалежних

Головний біль у жінки. Фото: Freepick

Магнітних бур у вівторок, 8 жовтня, на Землі не очікується. Однак на Сонці відбулося сім потужних спалахів.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 8 жовтня

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці сталися три спалахи класу С та чотири спалахи класу М, найбільший з яких М1,5.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,5 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 8 жовтня

Можливість малого геомагнітного шторму — 10%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%

Кількість сонячних плям — 70.

Мігрень у жінки. Фото: Freepik

Як магнітні бурі впливають на самопочуття людей

Як відомо, магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, зокрема, метеозалежні люди можуть відчувати:

біль в серці,

головні болі,

слабкість,

перепади настрою,

розвиток тривожних станів.

Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Як зменшити негативний вплив магнітних бур на самопочуття

Існують також способи, які можуть допомогти зменшити негативний вплив магнітних бур на здоров’я:

уникати зловживання кофеїном, тютюном і алкоголем;

зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

дотримуватися розпорядку дня;

більше гуляти та отримувати позитивні емоції;

регулярно й правильно харчуватися;

більше відпочивати та уникати важкої фізичної праці;

спати не менше 7-8 годин на добу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у жовтні магнітні бурі буквально атакуватимуть українців. Другий місяць осені принесе щонайменше вісім потужних геоштормів.