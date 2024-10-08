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Можливий радіаційний шторм — прогноз магнітних бур на сьогодні

8 жовтня 2024 11:25
Світлана Силенко - Редактор
Магнітні бурі 8 жовтня — прогноз для метеозалежних
Головний біль у жінки. Фото: Freepick
Світлана Силенко - Редактор

 Магнітних бур у вівторок, 8 жовтня,  на Землі не очікується. Однак на Сонці відбулося сім потужних спалахів.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 8 жовтня

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці сталися три спалахи класу С та чотири спалахи класу М, найбільший з яких М1,5.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,5 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 8 жовтня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 10%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%
  • Кількість сонячних плям — 70.
магнітні бурі 8 жовтня
Мігрень у жінки. Фото: Freepik

Як магнітні бурі впливають на самопочуття людей

Як відомо, магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, зокрема, метеозалежні люди можуть відчувати:

  • біль в серці,
  • головні болі,
  • слабкість,
  • перепади настрою,
  • розвиток тривожних станів. 

Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Як зменшити негативний вплив магнітних бур на самопочуття

Існують також способи, які можуть допомогти зменшити негативний вплив магнітних бур на здоров’я:

  • уникати зловживання кофеїном, тютюном і алкоголем;
  • зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуватися розпорядку дня;
  • більше гуляти та отримувати позитивні емоції;
  • регулярно й правильно харчуватися;
  • більше відпочивати та уникати важкої фізичної праці;
  • спати не менше 7-8 годин на добу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у жовтні магнітні бурі буквально атакуватимуть українців. Другий місяць осені принесе щонайменше вісім потужних геоштормів. 

космос Сонце самопочуття магнітні бурі прогнози головний біль

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