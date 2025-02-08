Погода в Украине 9 февраля — ударят сильные морозы

Парень и девушка идут по заснеженной улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине завтра, 9 февраля погода будет облачной и морозной. Сильных осадков не ожидается, однако синоптики предупреждают о штормовом ветре.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в субботу, 8 февраля.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 9 февраля

Как отмечают в Укргидрометцентре, в воскресенье по всей Украине будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Местами ожидается гололедица на дорогах северных, восточных и большинства центральных областей. Ветер будет северо-восточный.

Ночью ожидается -6...-11 °C, днем -1...-6 °C, в западных и южных областях -2...+3 °C. На Закарпатье синоптики прогнозируют +3...+8 °C.

Прогноз погоды на воскресенье, 9 февраля. Фото: скриншот

Прогноз погоды от Диденко на 9 февраля

Как отметила синоптик Наталья Диденко, в воскресенье, 9 февраля, в Украине ночью будут усиливаться морозы. Зато днем столбики термометров будут приближаться к нулю.

Ветер в воскресенье будет восточных направлений, в большинстве регионов умеренный. Однако на юге, в Приазовье, а также на Волыни и Ровенской области вероятны штормовые порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 9 февраля. Фото: скриншот

Напомним, в Одессе завтра, 9 февраля, ожидается ясная погода без осадков. Температура ночью и утром будет низкой, но днем немного потеплеет.

В Киеве в воскресенье, 9 февраля, будет морозно, но сильных осадков не прогнозируют. На дорогах местами возможна гололедица.