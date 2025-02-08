Погода в Украине 9 февраля — ударят сильные морозы

Морозно и ветрено — прогноз погоды в Украине на завтра
В Украине завтра, 9 февраля погода будет облачной и морозной. Сильных осадков не ожидается, однако синоптики предупреждают о штормовом ветре.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в субботу, 8 февраля.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 9 февраля
Как отмечают в Укргидрометцентре, в воскресенье по всей Украине будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Местами ожидается гололедица на дорогах северных, восточных и большинства центральных областей. Ветер будет северо-восточный.
Ночью ожидается -6...-11 °C, днем -1...-6 °C, в западных и южных областях -2...+3 °C. На Закарпатье синоптики прогнозируют +3...+8 °C.
Прогноз погоды от Диденко на 9 февраля
Как отметила синоптик Наталья Диденко, в воскресенье, 9 февраля, в Украине ночью будут усиливаться морозы. Зато днем столбики термометров будут приближаться к нулю.
Ветер в воскресенье будет восточных направлений, в большинстве регионов умеренный. Однако на юге, в Приазовье, а также на Волыни и Ровенской области вероятны штормовые порывы ветра до 15-20 метров в секунду.
Напомним, в Одессе завтра, 9 февраля, ожидается ясная погода без осадков. Температура ночью и утром будет низкой, но днем немного потеплеет.
В Киеве в воскресенье, 9 февраля, будет морозно, но сильных осадков не прогнозируют. На дорогах местами возможна гололедица.
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