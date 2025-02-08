Погода в Україні 9 лютого — вдарять сильні морози

Хлопець та дівчина йдуть засніженою вулицею. Фото: Новини.LIVE

В Україні завтра, 9 лютого погода буде хмарною та морозною. Сильних опадів не очікується, однак синоптики попереджають про штормовий вітер.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр в суботу, 8 лютого.

Читайте також:

Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 9 лютого

Як зазначають в Укргідрометцентрі, в неділю по всій Україні буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Місцями очікується ожеледиця на дорогах північних, східних та більшості центральних областей. Вітер буде північно-східний.

Вночі очікується -6...-11 °C, вдень -1...-6 °C, у західних та південних областях -2...+3 °C. На Закарпатті синоптики прогнозують +3...+8 °C.

Прогноз погоди на неділю, 9 лютого. Фото: скриншот

Прогноз погоди від Діденко на 9 лютого

Як зазначила синоптик Наталка Діденко, в неділю, 9 лютого, в Україні вночі посилюватимуться морози. Натомість вдень стовпчики термометрів будуть наближатись до нуля.

Вітер в неділю буде східних напрямків, в більшості регіонів помірний. Однак на півдні, в Приазов'ї, а також на Волині та Рівненщині ймовірні штормові пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 9 лютого. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одесі завтра, 9 лютого, очікується ясна погода без опадів. Температура вночі та вранці буде низькою, але вдень трохи потеплішає.

У Києві в неділю, 9 лютого, буде морозно, але сильних опадів не прогнозують. На дорогах місцями можлива ожеледиця.