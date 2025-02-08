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Морозно та вітряно — прогноз погоди в Україні на завтра

8 лютого 2025 23:53
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Україні 9 лютого — вдарять сильні морози
Хлопець та дівчина йдуть засніженою вулицею. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

В Україні завтра, 9 лютого погода буде хмарною та морозною. Сильних опадів не очікується, однак синоптики попереджають про штормовий вітер.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр в суботу, 8 лютого.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 9 лютого

Як зазначають в Укргідрометцентрі, в неділю по всій Україні буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Місцями очікується ожеледиця на дорогах північних, східних та більшості центральних областей. Вітер буде північно-східний.

Вночі очікується -6...-11 °C, вдень -1...-6 °C, у західних та південних областях -2...+3 °C. На Закарпатті синоптики прогнозують +3...+8 °C.

Прогноз погоди на 9 лютого від Укргідрометцентру
Прогноз погоди на неділю, 9 лютого. Фото: скриншот

Прогноз погоди від Діденко на 9 лютого

Як зазначила синоптик Наталка Діденко, в неділю, 9 лютого, в Україні вночі посилюватимуться морози. Натомість вдень стовпчики термометрів будуть наближатись до нуля.

Вітер в неділю буде східних напрямків, в більшості регіонів помірний. Однак на півдні, в Приазов'ї, а також на Волині та Рівненщині ймовірні штормові пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 9 лютого
Прогноз погоди від Наталки Діденко на 9 лютого. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одесі завтра, 9 лютого, очікується ясна погода без опадів. Температура вночі та вранці буде низькою, але вдень трохи потеплішає.

У Києві в неділю, 9 лютого, буде морозно, але сильних опадів не прогнозують. На дорогах місцями можлива ожеледиця.

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