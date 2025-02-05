Прогноз погоды в Украине на завтра 6 февраля от Укргидрометцентра

Зима. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 6 февраля, не претерпит ощутимых изменений. Однако местами ожидаются сильные порывы ветра и мороз.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Прогноз погоды на 6 февраля

Погоду будет определять холодная воздушная масса арктического происхождения с севера и поле высокого атмосферного давления.

Существенных осадков в течение суток не ожидается. Однако ночью в западных и центральных областях и на северо-востоке страны, днем в юго-восточной части местами будет небольшой снег.

Прогноз погоды в Украине на 6 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики отмечают, что ночью ожидается небольшой мороз, в восточных областях — до умеренного. Днем температура воздуха будет около 0 °С.

На дорогах возможно образование гололеда. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. В Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -1...-6 °С, в восточных областях до -9 °С. Днем -3...+2 °С, на Закарпатье +2...+7 °С.

Напомним, в Харькове завтра будет облачно, но с прояснениями. Синоптики предупредили о морозе до -9 °С.

Также в Киеве 6 февраля на дорогах ожидается гололедица. Ветер будет со скоростью до 10 м/с.