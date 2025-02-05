Прогноз погоди в Україні на завтра 6 лютого від Укргідрометцентру

Зима. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 6 лютого, не зазнає відчутних змін. Однак місцями очікуються сильні пориви вітру та мороз.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 6 лютого

Погоду буде визначати холодна повітряна маса арктичного походження з півночі та поле високого атмосферного тиску.

Істотних опадів протягом доби не очікується. Однак вночі у західних і центральних областях та на північному сході країни, вдень у південно-східній частині місцями буде невеликий сніг.

Прогноз погоди в Україні на 6 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики зазначають, що вночі очікується невеликий мороз, у східних областях — до помірного. Вдень температура повітря буде близько 0 °С.

На дорогах можливе утворення ожеледиці. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. У Приазов'ї подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі -1...-6 °С, у східних областях до -9 °С. Вдень -3...+2 °С, на Закарпатті +2...+7 °С.

Нагадаємо, у Харкові завтра буде хмарно, але з проясненнями. Синоптики попередили про мороз до -9 °С.

Також у Києві 6 лютого на дорогах очікується ожеледиця. Вітер буде зі швидкістю до 10 м/с.